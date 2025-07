Музична нація. Свириденко, Кличко, Черновецький та інші українські політики, які співали (відео)

Які ще політики прославились співами, з'ясовував "Телеграф"

Призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України спричинило не лише жваве обговорення її планів на посаді, але й самої особистості в цілому. Соцмережі також не обійшли стороною її постать — спочатку в мережі завірусилось її фото з Петром Порошенком, а потім увага громадськості перейшла до відео, на якому новопризначена глава уряду виконує пісню Володимира Івасюка "Червона Рута" і акомпанує собі на роялі.

Відео опублікував Дмитро Фурдак на Youtube. Ролик вмить отримав популярність.

Та Свириденко — не єдиний політик в історії незалежної України, яка співає. Свого часу співами прославились усі президенти України, обидва мери Києва і не тільки. "Телеграф" вирішив нагадати читачам, які ще в нас є співучі політики і чим вони здивували українців.

Леонід Кучма

Леонід Кучма співає та грає на гітарі ще зі студентських років. У молодості він також був лауреатом конкурсів авторської пісні. На ролику він виконує пісню "Как много девушек хороших", на іншому — "Два кольори".

Леонід Черновецький

Колишній мер Києва 15 років тому прославився цим відео не на жарт. Пісню "Любимая моя" він виконав під час своєї чергової передвиборчої політкампанії

У 2008 році Леонід Черновецький заспівав українською. Журналісти зафіксували виконання мером народної пісні "Рідна мати моя". Як співак Черновецький випустив альбом "Від мера з любовʼю", в якому записав хіти 80-х років і пісні в стилі шансон. Одна з найвідоміших пісень — "Сгорая, плачут свечи".

Віталій Кличко

Нинішній мер Києва — не такий творчий, як Черновецький, але теж декілька разів був помічений під час співу. Одного разу він забув слова, коли ведучий попросив його заспівати улюблену пісню.

Кличко співає - відео Рівне.Online

Віктор Ющенко

Віктор Ющенко, напевно, найменш співучий президент України — ні до, ні протягом своєї політичної кар'єри він не був помічений за виконанням пісень. Проте у 2024 році Віктор Ющенко потрапив у кліп гурту Badstreet boys (кавер на пісню Елтона Джона і Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word під назвою "Це так"), що мав на меті зібрати 7 мільйонів гривень на допомогу Силам оборони України. Щоправда, тут він майже не співає, лише грає на роялі і промовляє кілька слів.

Віктор Янукович

Екс-президент-втікач також свого часу заспівав, та ще й зі сцени. Одного разу він підспівував Кобзону.

Одного разу на Луганщині Янукович виконав пісню для луганчан.

Леонід Кравчук

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук, на відміну від деяких своїх послідовників, виконує лише українські пісні. Зокрема, одну з народних він заспівав в етері програми "В гостях у Дмитра Гордона". Щоправда, трохи забував слова.

Несподівані дуети

Серед політиків були і несподівані дуети. Зокрема, у 2020 році п'ятий президент України Петро Порошенко заспівав в етері програми нардепа Олексія Гончаренка "Гончаренко рулить".

Арсеній Яценюк

Колишній прем'єр України Арсеній Яценюк почав співати ще під час виборів 2010 року. Щоправда, потім, напевно, на співи часу не вистачало.

Олег Ляшко

Колишній політик Олег Ляшко, який зараз на фронті, за час своєї кар'єри чого тільки не співав. Втім, деякі його виконання, м'яко кажучи, не зовсім припали до душі українцям.

