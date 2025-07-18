Итальянские страсти: украинцы продолжают делать мемы про Свириденко и Порошенко

Как бы там и было, эти двое точно не равнодушны друг к другу, пусть даже в мыслях украинцев

Сразу после назначения Юлии Свириденко на должность премьер-министра в соцсетях начали распространяться фотографии с заседания Рады. Одну из них назвали снимком дня. На фото видно, как новый премьер Свириденко держит документы, а рядом стоит Петр Порошенко.

Премьер выглядит так, будто отвернулась от пятого президента. То ли это демонстративный жест, то ли случайно вышел такой кадр — непонятно. Несмотря на то, что прошло уже более суток, украинцы продолжают клепать мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие из них.

Кто-то даже не поленился сделать видеоролик, который начинается с фото где Свириденко отвернулась от Порошенко, но затем история развивается по неожиданному сценарию. Глава правительства сбрасывает пиджак, под которым – лишь топ с тонкими бретельками.

Затем Свириденко страстно целует "сивочолого", который совсем не против. Понятно, что видео сделано при помощи нейросети, но выглядит вполне реалистично, разве что на топе видны странные выпуклости — будто бы вытачки на груди ужасно сшиты.

Напомним, назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины привело не только к оживленному обсуждению ее планов в должности, но и самой личности в целом.

Соцсети также не обошли стороной ее фигуру — сначала в сети завирусилось ее фото с Петром Порошенко, а затем внимание общественности перешло к видео, на котором новоназначенная глава правительства исполняет песню Владимира Ивасюка "Червона Рута" и аккомпанирует себе на рояле. "Телеграф" рассказал об украинских политиках, которые пели.