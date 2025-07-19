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Без води та світла. Як зараз виглядає окупований Мелітополь і що там відбувається

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Як виглядає Мелітополь зараз Новина оновлена 19 липня 2025, 11:37
Як виглядає Мелітополь зараз. Фото Колаж, "Телеграф"

Місто окуповане з початку повномасштабного вторгнення

Російська окупація знищила та понівечила чимало українських міст. А обіцяний "руський мир" приніс тільки руйнування та занепад. Саме така доля спіткає зараз і Мелітополь.

"Телеграф" розповість, як зараз живе окуповане курортне місто. Зауважимо, що Мелітополь розташований в Запорізькій області, його було окуповано з перших днів повномасштабного вторгнення.

І за понад три роки окупації місто поступово перетворюється на руїни та зарослі чагарників. Особливо добре це демонструє відео з "реконструкції" парку Залізничників. Цей ремонт затіяла "місцева влада", адже нібито хоче покращити стан парку. Однак в око впадає те, що навіть тимчасовий паркан, зведений для огородження території під час робіт, вже поіржавів.

Мелітополь до окупації
Мелітополь до окупації
Мелітополь
Мелітополь
Мелітополь на карті
Мелітополь на карті

Також у Мелітополі спостерігається проблема з водопостачанням та світлом. Відсутність води пов'язують з аварією на магістральному водоводі. Відомо, що ремонтникам слід замінити понад 10 метрів магістрального водоводу. Однак скільки це займе часу і коли з'явиться вона не відомо.

"У зв'язку з різким включенням енергоємних приладів спостерігаються короткочасні відключення та низький рівень електропостачання в окремих районах Запорізької області. Прошу виявити терпіння до повної стабілізації напруги", — написав "губернатор області" Євгеній Балицький.

Додамо, що в окупованому Мелітополі чимало чоловіків східної зовнішності, які схожі на "кадирівців". Хоча ще до повномаштабної війни таких "місцевих" у місті майже не було.

Мелітополь зараз
"Місцеві" у Мелітополі

Окрім цього в Мелітополі продовжують затримувати "українських агентів", які "мали намір" вчинити теракт. Тільки наприкінці червня 2025 року було затримано лікаря, якого Кремль звинуватив у держзраді та роботі "на українські спецслужби".

Нагадаємо, що під час російського вторгнення у Мелітополь окупанти незаконно ув'язнили журналістку "Телеграфу" Ірину Левченко. За цей час не вдалось не те що добитися її звільнення, а навіть визнання статусу з боку російської сторони та офіційного підтвердження, де утримують нашу колегу та на яких підставах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Донецьк в окупації спіткала нова біда. Тепер люди залишились майже без води.

Теги:
#Україна #Мелітополь #Окупація