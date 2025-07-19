Без води та світла. Як зараз виглядає окупований Мелітополь і що там відбувається

Місто окуповане з початку повномасштабного вторгнення

Російська окупація знищила та понівечила чимало українських міст. А обіцяний "руський мир" приніс тільки руйнування та занепад. Саме така доля спіткає зараз і Мелітополь.

"Телеграф" розповість, як зараз живе окуповане курортне місто. Зауважимо, що Мелітополь розташований в Запорізькій області, його було окуповано з перших днів повномасштабного вторгнення.

І за понад три роки окупації місто поступово перетворюється на руїни та зарослі чагарників. Особливо добре це демонструє відео з "реконструкції" парку Залізничників. Цей ремонт затіяла "місцева влада", адже нібито хоче покращити стан парку. Однак в око впадає те, що навіть тимчасовий паркан, зведений для огородження території під час робіт, вже поіржавів.

Мелітополь до окупації

Мелітополь

Мелітополь на карті

Також у Мелітополі спостерігається проблема з водопостачанням та світлом. Відсутність води пов'язують з аварією на магістральному водоводі. Відомо, що ремонтникам слід замінити понад 10 метрів магістрального водоводу. Однак скільки це займе часу і коли з'явиться вона не відомо.

"У зв'язку з різким включенням енергоємних приладів спостерігаються короткочасні відключення та низький рівень електропостачання в окремих районах Запорізької області. Прошу виявити терпіння до повної стабілізації напруги", — написав "губернатор області" Євгеній Балицький.

Додамо, що в окупованому Мелітополі чимало чоловіків східної зовнішності, які схожі на "кадирівців". Хоча ще до повномаштабної війни таких "місцевих" у місті майже не було.

"Місцеві" у Мелітополі

Окрім цього в Мелітополі продовжують затримувати "українських агентів", які "мали намір" вчинити теракт. Тільки наприкінці червня 2025 року було затримано лікаря, якого Кремль звинуватив у держзраді та роботі "на українські спецслужби".

Нагадаємо, що під час російського вторгнення у Мелітополь окупанти незаконно ув'язнили журналістку "Телеграфу" Ірину Левченко. За цей час не вдалось не те що добитися її звільнення, а навіть визнання статусу з боку російської сторони та офіційного підтвердження, де утримують нашу колегу та на яких підставах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Донецьк в окупації спіткала нова біда. Тепер люди залишились майже без води.