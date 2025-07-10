Без туристів, зате з медузами: окупанти перетворили популярний курорт на пустелю (фото)

Місто, відоме своїми піщаними берегами, парками та морською інфраструктурою, сьогодні переживає тишу в окупації

Розпал курортного сезону в Бердянську, що на Запоріжжі, нині виглядає зовсім інакше, ніж у довоєнні роки. Хоча на перший погляд пляжі здаються відкритими для відпочинку, атмосфера тут далека від колись звичної літньої метушні.

"Телеграф" розповідає про це місце в липні 2025 року.

На світлинах одного з пляжів видно, наскільки мало людей приходять відпочити на морі.

Пляж окупованого Бердянська в розпал сезону

Пляж окупованого Бердянська в розпал сезону

Пляж окупованого Бердянська в розпал сезону

Пляж окупованого Бердянська в розпал сезону

На відео з Третього пляжу видно: людей хоч і більше, ніж у попередні місяці, та порівняно з мирними роками — це лише невелика частка. Колись заповнені узбережжя, де "яблуку ніде було впасти", тепер виглядають відносно порожніми. Встановлені батути свідчать про спроби відновити бодай ілюзію курортного життя, але вони стоять пусткою.

Подібна картина й на Солом'яному пляжі — людей обмаль, а атмосфера — тиха.

Замість відпочивальників нині в Бердянську — медузи.

Медуза в морі в Бердянську

Кадри з міських парків — із брукованими доріжками, зеленими насадженнями та пам’ятниками — теж демонструють майже відсутність перехожих.

Парк у Бердянську

Парк у Бердянську

А ось на фоні колеса огляду життя ніби завмерло.

Місцеві розваги Бердянська

Натомість портова частина міста виглядає активною — численні крани, судна і техніка видніються на фото.

Порт у Бердянську

Бердянськ — місто, що завжди було втіленням сонячного відпочинку на Азовському узбережжі, нині живе в іншому ритмі. Курорт, що колись збирав тисячі гостей з усієї України, тепер виглядає порожнім.

Нагадаємо, російські війська захопили цей населений пункт ще в лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше "Телеграф" публікував більше інформації та кадрів із Бердянська. У матеріалі ми згадали, що окупанти так і не спромоглися навести лад навіть на колись популярних прибережних зонах, якими раніше активно користувалися місцеві жителі.