Душ раз на три доби? Донецьк спіткала нова біда в окупації

До 2014 про графіки подачі води навіть не чули

У тимчасово окупованому Донецьку та ще кількох містах катастрофічна ситуація з водою. Її тепер подаватимуть людям раз на три дні.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на "голову уряду ДНР" Андрія Чорткова. За його словами, рівень води у водосховищах критично низький.

"Влада" окупованої території заявляє, що проблеми з водою виникли через обміління Верхньокальміуського, Макіївського та Ольхівського водосховищ. Наразі вони майже пусті, рівень води на критичних позначках.

При цьому у "ДНР" немає потрібних ресурсів для забезпечення водою населення і підприємства цілодобово. Тому воду подаватимуть раз на три доби.

Блогер та політичний оглядач Денис Казанський вже прокоментував цю ситуацію, знявши, що "руский мир" не приніс нічого хорошого Донбасу.

"Окупаційна адміністрація Донбасу оголосила про критичну ситуацію з водою в регіоні. Водосховища викачані. Тепер воду в Донецьку подаватимуть раз на три доби. Докерувалися", — наголосив блогер.

Він також додав, що до 2014 року, коли Донецьк був підконтрольною українською територією, про графіки відключень води навіть не йшлося. Тоді область могла забезпечувати свої потреби, хоча людей там було в рази більше, ніж зараз.

Чому у Донецьку немає води

Вже понад 10 років в Донецьку відсутнє нормальне централізоване водопостачання і однією з причин стало руйнування каналу Сіверський Донець-Донбас під час боїв. Цей канал був головною водною артерією Донбасу, але його зруйнували окупанти.

Велику роль у проблемах подачі води зіграли перебої з електропостачання. Наразі насосні станції, які збудували окупанти у рамках альтернативного водогону "Дон — Донбас", не працюють. Окрім того, не слід забувати, що понад 10 років у містах взагалі не модернізовували і не ремонтували водопровід.

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