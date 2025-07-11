Євпаторія в окупації стала схожою на Прип’ять: пляжі порожні, зате працює барахолка (фото, відео)

Інфраструктура у місті руйнується

Євпаторія, курорт на заході окупованого Криму, як і інші, захоплені росіянами українські місця відпочинку, поринув у занепад. Ціни в магазинах доводять до істерики, парки іржавіють, а узбережжя пустує – туристичний сезон зірвано.

У зв’язку з цим місцеві жителі масово виходять на Блошиний ринок торгувати старими речами, аби хоч якось прожити. "Телеграф" зібрав фото та відео, які можуть дати уявлення про сьогодення Євпаторії.

Один із місцевих Telegram-каналів опублікував фото із супермаркету, на якому видно, що сливи продаються по 3289 рублів.

В іншому паблику з’явилася ціла серія знімків парку відпочинку, що нагадує кадри з Прип’яті після Чорнобильської катастрофи. Парк не працює і потихеньку іржавіє. Місцями металеві деталі з облупленою фарбою просто відірвалися. Вікна в касу забито фанерою.

У мережі є велика кількість відео та фото, на яких видно, що на пляжах та набережних Євпаторії порожньо. Хіба що випадково забреде бездомний собака.

Тим часом місцеві жителі, які завжди заробляли на туризмі, змушені продавати свої старі речі на барахолці. Це просто ділянка вздовж дороги, де продавці розкладають товар прямо на землі.

Раніше ми писали, що курортний сезон в окупованій Кирилівці, колись одному з найпопулярніших місць відпочинку на Азовському узбережжі для мешканців Мелітополя та всієї України, остаточно зірвано. "Телеграф" показав фото до та під час окупації населеного пункту.