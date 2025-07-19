Укр

Без воды и света. Как сейчас выглядит оккупированный Мелитополь и что там происходит

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит Мелитополь сейчас Новость обновлена 19 июля 2025, 11:37
Как выглядит Мелитополь сейчас. Фото Коллаж, "Телеграф"

Город оккупирован с начала полномасштабного вторжения

Российская оккупация уничтожила и изуродовала немало украинских городов. А обещанный "русский мир" принес только разрушение и упадок. Именно такая участь постигнет сейчас и Мелитополь.

"Телеграф" расскажет, как сейчас живет оккупированный курортный город. Заметим, что Мелитополь расположен в Запорожской области, он был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения.

И за года оккупации город постепенно превращается в руины и заросли кустарников. Особенно хорошо это демонстрирует видео с "реконструкции" парка Железнодорожников. Этот ремонт затеяли "местные власти", ведь якобы хотят улучшить состояние парка. Однако в глаза бросается то, что даже временный забор, возведенный для ограждения территории во время работ, уже поржавел.

Мелитополь до оккупации
Мелитополь до оккупации
Мелитополь
Мелитополь
Мелитополь на карте
Мелитополь на карте

Также в Мелитополе наблюдается проблема с водоснабжением и светом. Отсутствие воды связано с аварией на магистральном водоводе. Известно, что ремонтникам следует заменить более 10 м магистрального водовода. Однако сколько это займет время и когда появится вода неизвестно.

"В связи с резким включением энергоемких приборов наблюдаются кратковременные отключения и низкий уровень электроснабжения в отдельных районах Запорожской области. Прошу проявить терпение к полной стабилизации напряжения",написал "губернатор области" Евгений Балицкий.

Добавим, что в оккупированном Мелитополе немало мужчин восточной внешности, которые похожи на "кадыровцев". Хотя еще до полномасштабной войны таких "местных" в городе почти не было.

Мелитополь сейчас
"Местные" в Мелитополе

Кроме этого в Мелитополе продолжают задерживать "украинских агентов", которые "намеревались" совершить теракт. Только в конце июня 2025 года был задержан врач, обвиненный Кремлем в госизмене и работе "на украинские спецслужбы".

Напомним, что во время российского вторжения в Мелитополь оккупанты незаконно заключили в тюрьму журналистку "Телеграфа" Ирину Левченко. За это время не удалось не только добиться ее освобождения, но даже признания статуса со стороны российской стороны и официального подтверждения, где держат нашу коллегу и на каких основаниях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Донецк в оккупации постигла новая беда. Теперь люди остались почти без воды.

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#Украина #Мелитополь #Оккупация