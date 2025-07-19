Без воды и света. Как сейчас выглядит оккупированный Мелитополь и что там происходит

Город оккупирован с начала полномасштабного вторжения

Российская оккупация уничтожила и изуродовала немало украинских городов. А обещанный "русский мир" принес только разрушение и упадок. Именно такая участь постигнет сейчас и Мелитополь.

"Телеграф" расскажет, как сейчас живет оккупированный курортный город. Заметим, что Мелитополь расположен в Запорожской области, он был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения.

И за года оккупации город постепенно превращается в руины и заросли кустарников. Особенно хорошо это демонстрирует видео с "реконструкции" парка Железнодорожников. Этот ремонт затеяли "местные власти", ведь якобы хотят улучшить состояние парка. Однако в глаза бросается то, что даже временный забор, возведенный для ограждения территории во время работ, уже поржавел.

Мелитополь до оккупации

Мелитополь

Мелитополь на карте

Также в Мелитополе наблюдается проблема с водоснабжением и светом. Отсутствие воды связано с аварией на магистральном водоводе. Известно, что ремонтникам следует заменить более 10 м магистрального водовода. Однако сколько это займет время и когда появится вода неизвестно.

"В связи с резким включением энергоемких приборов наблюдаются кратковременные отключения и низкий уровень электроснабжения в отдельных районах Запорожской области. Прошу проявить терпение к полной стабилизации напряжения", — написал "губернатор области" Евгений Балицкий.

Добавим, что в оккупированном Мелитополе немало мужчин восточной внешности, которые похожи на "кадыровцев". Хотя еще до полномасштабной войны таких "местных" в городе почти не было.

"Местные" в Мелитополе

Кроме этого в Мелитополе продолжают задерживать "украинских агентов", которые "намеревались" совершить теракт. Только в конце июня 2025 года был задержан врач, обвиненный Кремлем в госизмене и работе "на украинские спецслужбы".

Напомним, что во время российского вторжения в Мелитополь оккупанты незаконно заключили в тюрьму журналистку "Телеграфа" Ирину Левченко. За это время не удалось не только добиться ее освобождения, но даже признания статуса со стороны российской стороны и официального подтверждения, где держат нашу коллегу и на каких основаниях.

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