У Києві вбили офіцера СБУ, злочинця розшукують: що відомо (оновлюється)

Стрілянина у Києві 10 липня сталась у Голосіївському районі. Вбито працівника Служби безпеки України (СБУ).

Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі СБУ. У відомстві кажуть, що за фактом убивства співробітника СБУ відкрите кримінальне провадження.

"Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексі заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

У пресс-службі не повідомили імʼя загиблого. Натомість за словами Романа Червінського, мова ймовірніше йде за полковника Івана Воронича.

"Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків", — пише Червінський.

За його словами, чоловіка було вбито нібито пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання.