Ця небезпечна подія вже скоро може очікувати Україну. До чого готуватися із 24 по 26 липня

Тут і парасолька не врятує

Синоптики попереджають про ймовірний град в окремих регіонах України найближчими днями. Хоча місцями також очікуються сильні зливи та пориви вітру.

Четвер-субота, 24-26 липня, принесуть небезпечні погодні явища, зокрема на заході, а місцями — на півночі та в центрі країни. Очікуються сильні зливи, поривчастий вітер до 22 м/с та град, як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua.

Четвер, 24 липня

На заході України вдень і ввечері можливі короткочасні грозові дощі, подекуди переходячи в сильні зливи, град і шквали зі швидкістю до 17–22 м/с, однак в інших регіонах — без опадів.

Температура:

південь і схід : вночі +16 …+21 °C, удень +30 …+35 °C.

: вночі +16 …+21 °C, удень +30 …+35 °C. Інші регіони: вночі +13 …+18 °C, удень +26 …+31 °C.

Де в Україні буде негода 24-26 липня 2025

П’ятниця, 25 липня

Головне — на Прикарпатті та Буковині можлива гроза зі сильним градом і шквалами, особливо вдень. На заході й на крайньому півночі — короткочасні дощі. У решті областей опади малоймовірні. Вітер не розгуляється вище 3–8 м/с.

Температура: вночі +16 …+22 °C, удень +26 …+31 °C. Хоча на півдні +32 …+37 градусів.

Субота, 26 липня

Застерігають! На заході, а також у північних і центральних регіонах можливі грозові хмари з сильними зливами, шквалами (15–20 м/с) і градом в окремих населених пунктах. Тим часом сила вітру буде 3–8 м/с.

Температура вночі перебуватиме в межах +14 …+19 °C, вдень: +22 …+27 °C. Водночас у центральних, південних та східних регіонах: вночі +18 …+23 °C, удень +33 …+38 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України було оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 23 липня.