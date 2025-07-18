В цей день українцям буде важко. Що очікується 22 липня

Від цього не сховаєшся

Протягом вівторка, 22 липня, в деяких областях України знову триматиметься пекельна спека. Місцями синоптики прогнозують аж 37 теплих градусів.

Найвища температура на початку наступного тижня очікується в Автономній Республіці Крим. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Де очікується спека понад +30 градусів

За оновленою картою, :

Близько +30 градусів температура упродовж 22 липня триматиметься на заході України, але у Чернівецькій області очікується +31 градус;

триматиметься на заході України, але у Чернівецькій області очікується +31 градус; На півночі температура вдень коливатиметься від +27 до 36 градусів. Найхолодніше буде у Хмельницькій області, а найспекотніше — в Кіровоградській області ;

; На півдні, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Автономній Республіці Крим показники на термометрах перебуватимуть в коридорі +29…37 градусів. Максимальна температура буде в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та в Автономній Республіці Крим ;

; На сході теж припече — від +29 до 35 градусів. Найвищі показники прогнозуються в Харківській області.

Де буде +37 градусів 22 липня 2025

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікуються зливи та грози.