Рус

В цей день українцям буде важко. Що очікується 22 липня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що очікує українців 22 липня 2025
Що очікує українців 22 липня 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Від цього не сховаєшся

Протягом вівторка, 22 липня, в деяких областях України знову триматиметься пекельна спека. Місцями синоптики прогнозують аж 37 теплих градусів.

Найвища температура на початку наступного тижня очікується в Автономній Республіці Крим. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Де очікується спека понад +30 градусів

За оновленою картою, :

  • Близько +30 градусів температура упродовж 22 липня триматиметься на заході України, але у Чернівецькій області очікується +31 градус;
  • На півночі температура вдень коливатиметься від +27 до 36 градусів. Найхолодніше буде у Хмельницькій області, а найспекотніше — в Кіровоградській області;
  • На півдні, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Автономній Республіці Крим показники на термометрах перебуватимуть в коридорі +29…37 градусів. Максимальна температура буде в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та в Автономній Республіці Крим;
  • На сході теж припече — від +29 до 35 градусів. Найвищі показники прогнозуються в Харківській області.
Погода в Україні 22 липня 2025
Де буде +37 градусів 22 липня 2025

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікуються зливи та грози.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди