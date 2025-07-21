Это опасное событие уже скоро может ожидать Украину. К чему готовиться с 24 по 26 июля

Здесь и зонтик не спасет

Синоптики предупреждают о вероятном граде в отдельных регионах Украины в ближайшие дни. Хотя местами также ожидаются сильные ливни и порывы ветра.

Четверг-суббота, 24-26 июля, принесут опасные погодные явления, в частности на западе, а местами на севере и в центре страны. Ожидаются сильные ливни, порывистый ветер до 22 м/с и град, как прогнозирует метеоролог Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua.

Четверг, 24 июля

На западе Украины днем и вечером возможны кратковременные грозовые дожди, иногда переходя в сильные ливни, град и шквалы со скоростью до 17-22 м/с, однако в других регионах — без осадков.

Температура:

юг и восток : ночью +16 …+21 °C, днем +30 …+35 °C.

: ночью +16 …+21 °C, днем +30 …+35 °C. Другие регионы: ночью +13 …+18 °C, днем +26 …+31 °C.

Где в Украине будет непогода 24-26 июля 2025

Пятница, 25 июля

Главное — в Прикарпатье и Буковине возможна гроза с сильным градом и шквалами, особенно днем. На западе и на крайнем севере кратковременные дожди. В остальных областях осадки маловероятны. Ветер не разгуляется выше 3-8 м/с.

Температура: ночью +16 …+22 °C, днем +26 …+31 °C. Хотя на юге +32…+37 градусов.

Суббота, 26 июля

Предостерегают! На западе, а также в северных и центральных регионах возможны грозовые облака с сильными проливными дождями, шквалами (15–20 м/с) и градом в отдельных населенных пунктах. Между тем, сила ветра будет 3–8 м/с.

Температура ночью будет находиться в пределах +14…+19°C, днем: +22…+27°C. В то же время в центральных, южных и восточных регионах: ночью +18…+23°C, днем +33…+38°C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 23 июля.