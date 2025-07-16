Смерчі пронеслись двома регіонами України: чи є руйнування (відео)

За словами очевидців, утворення у формі воронки швидко зростали в розмірах

Сезон смерчів на півдні України розпочався з загрозливих погодних явищ. У деяких регіонах місцеві жителі спостерігали вражаючий за розмірами вихор, який стрімко формувався на горизонті.

Про це пишуть місцеві пабліки. Такий випадок зафіксували в передмісті Одеси. Подібні природні явища помітили також на Херсонщині.

Очевидці повідомляють, що воронкоподібні утворення ставали дедалі більшими й виглядали надзвичайно потужно. За словами місцевих мешканців, це один із наймасштабніших смерчів, які вони бачили останнім часом.

Експерти пояснюють, що смерчі (або торнадо) з'являються тоді, коли тепле й вологе повітря зустрічається з холодним і сухим. Через різницю температур і вологи виникає сильний обертальний потік повітря, який іноді досягає землі. Зазвичай це супроводжується грозою, сильним вітром і градом. Загалом смерчі можуть рухатися з різною швидкістю — зазвичай це 40-60 км/год, хоча в окремих, надзвичайно рідкісних випадках вона може сягати навіть 210 км/год.

До слова, раніше Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий рівень). Згідно з прогнозом, у другій половині дня 16 липня по Одеській області очікуються грози, які можуть супроводжуватись шквалистим вітром. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура вдень підніметься до 35°С.

По самій Одесі опадів не прогнозували, однак хмарність — змінна, а погодна ситуація може швидко змінитися.

На Херсонщині, згідно з даними обласного центру з гідрометеорології, протягом цього дня також спостерігається мінлива хмарність. Опадів хоч і не передбачається, але зафіксовані смерчі викликають занепокоєння серед населення регіону. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Температурні показники вдень сягатимуть 31-36°С по області та 33-35°С — у Херсоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 липня мешканці одного з районів Львівської області зафіксували на відео смерч. Кадри з небезпечним атмосферним явищем, що є рідкістю для більшості українських регіонів, швидко набрали популярності в соцмережах.