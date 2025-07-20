Цим українцям варто бути обережними 23 липня. До чого готуватись

Синоптики попереджають про небезпеку

У середу, 23 липня, в деяких областях України оголошено про пожежну небезпеку. Вона триватиме цілу добу.

За даними синоптиків, найбільший ризик виникнення загорянь передбачено у трьох регіонах. Попередження діятиме протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59, як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає "Телеграф".

Де оголошено пожежну небезпеку

Тож, українцям зі Миколаївської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим варто бути обережними 23 липня, адже в цей день переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Інші області ця негода обійшла стороною.

Пояснимо, що пожежа може бути викликана не тільки підпалом, наприклад не загашеними сигаретами, а й в наслідок поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди. Тому краще не розпалювати багаття, не палити суху траву тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нова хвиля пекельної спеки знову накриє Україну. Синоптики попереджають, що місцями температура на стовпчиках може піднятись аж до 41 теплого градуса.