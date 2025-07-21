Слідство завдовжки 10 років: за що вбили відому українську журналістку

Досі справа залишається нерозкритою, а обставини трагедії викликають багато питань.

Вбивство головного редактора "Нетешинського вісника" Ольги Мороз у березні 2015 року залишається однією з найзагадковіших та найтрагічніших сторінок у сучасній українській журналістиці. Десять років по тому деталі цього злочину все ще викликають питання і суперечки, а винних досі не знайдено.

До роботи у ЗМІ Ольга Мороз була депутатом міської ради та керувала прес-службою мера Нетешіна. Люди, які її знали, описують як сильну і діяльну жінку, нетерпиму до несправедливості і здатну відкрито висловлюватися на громадських заходах. Незважаючи на активну життєву позицію, вона була потайною в особистому житті, не ділилася планами та не афішувала конфлікти.

Ольга Мороз, фото з відкритих джерел

Хронологія подій того дня

15 березня 2015 року 44-річну Ольгу Мороз знайшли мертвою у її квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку у Нетішині. Останній раз із нею зв’язувалися вранці 14 березня: вона повідомила сестру, що збирається на сеанс масажу, а також зазначила, що до неї прийшла людина, що викликало у неї неприємні відчуття. Увечері того ж дня знайома журналістки, проходячи повз, помітила світло у вікнах квартири — за експертними даними, на цей час жінка вже була мертва.

Наступного дня, коли Ольга не вийшла на зв’язок, сестра взяла ключі у подруги та виявила колишню журналістку з ознаками насильницької смерті. Судмедекспертиза встановила, що причиною стала травма голови — удар тупим предметом, що спричинив перелом потиличної кістки та набряк мозку. На руках і тілі Ольги були порізи, можливо, заподіяні у спробі захиститися.

Біографія та професійна діяльність Ольги Мороз

Ольга Мороз народилася у селі Городець Володимирецького району Рівненської області у багатодітній родині. У дитинстві вона пережила тяжку втрату — смерть матері. Ольга обрала шлях журналістики та стала головним редактором районної газети "Нетішинський вісник", що видається у місті Нетішин Хмельницької області. Газета відома своєю незалежністю та критичним поглядом на питання корупції та екологічних порушень у регіоні.

Ольга Мороз та Людмила Михалєвська. Фото з архіву Людмилі

В останні роки життя Мороз активно займалася розслідуваннями, спрямованими на виявлення фактів незаконного вирубування лісів у Хмельницькій області — гострої соціальної проблеми регіону, яка завдає шкоди природі та породжує конфліктні ситуації з місцевою владою та бізнесом.

Розслідування та версії

Поліція зібрала та опитала понад 700 свідків, серед яких близько 50 таксистів, які працювали того дня, проте причетні до злочину так і не знайшли. Було вилучено численні докази, але слідство пішло за кількома напрямками:

Професійна діяльність : версія про те, що вбивство пов’язане з журналістськими розслідуваннями Ольги, особливо в темі незаконної вирубки лісів поруч із Нетішином. Однак знайомі наполягають, що газета не публікувала резонансних викриттів, а матеріали були досить стриманими.

: версія про те, що вбивство пов’язане з журналістськими розслідуваннями Ольги, особливо в темі незаконної вирубки лісів поруч із Нетішином. Однак знайомі наполягають, що газета не публікувала резонансних викриттів, а матеріали були досить стриманими. Побутовий конфлікт або корисливий мотив : з квартири зникли дорогі речі — ноутбук, два телефони, ювелірні прикраси. Відсутність слідів злому замка і те, що Ольга могла знати нападника, змушує припускати особистісний конфлікт.

: з квартири зникли дорогі речі — ноутбук, два телефони, ювелірні прикраси. Відсутність слідів злому замка і те, що Ольга могла знати нападника, змушує припускати особистісний конфлікт. Випадковість і необдумані дії: близькі вважають, що вбивця міг завдати їй удару в пориві, а потім намагався замести сліди. Можливо, вона просто знала злочинця або була втягнута в ситуацію без злого наміру зі свого боку.

Професійна діяльність як можливий мотив

Газета "Нетішинський вісник" під керівництвом Мороз заслужила репутацію незалежного видання, яке не боїться порушувати незручні теми, включно з корупцією та екологічними злочинами. Розслідування незаконного вирубування лісу — особливо чутлива тема, оскільки в цьому секторі замішані зацікавлені особи, бізнесмени і, ймовірно, представники місцевої влади.

Вважають, що саме розслідування на цю тему могло стати приводом для переслідування Мороз. Тим паче що вбивство сталося на тлі кризи безпеки журналістів в Україні в той період. У 2021 році у відповідь на звернення місцевих ЗМІ слідчі відмовили у доступі до публічної інформації.

Проблеми слідства та громадське сприйняття

У справі проведено десятки різних експертиз, проте через відсутність пыдозрюваних та доказів розкрити злочин поки що не вдалося. Родичі та близькі висловлюють розчарування слабкою активністю правоохоронців та ухиленням від діалогу під час розслідування. У ЗМІ періодично з’являлася інформація, що "справу зам’яли", а винуватці залишилися безкарними.

Тривожним контекстом для вбивства стала хвиля насильства проти журналістів в Україні тих років, коли загинули такі медійні постаті, як Олесь Бузина та Сергій Сухобок. Вбивство Ольги Мороз залишається нерозкритим і досі. Історія зрезонувала не лише в українському суспільстві, а й у міжнародних медіа, порушуючи питання безпеки журналістів та відповідальності правоохоронних органів.

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