З’ясувалась моторошна правда. Стало відомо, хто вбив українку та її 6-річну доньку у Бельгії

Він спочатку зарізав жінку та її 6-річну доньку, а потім підпалив будинок

Син-підліток зізнався у вбивстві двох українок у бельгійському місті Хаасроде. 16-річний хлопець визнав, що поранив ножем свою 46-річну матір та 6-річну сестру, а потім підпалив будинок.

Прокуратура Лювена підтвердила зізнання підлітка у скоєнні злочину. Про це повідомляє бельгійське видання VRT та інші місцеві медіа.

Трагедія сталася 6 червня зранку у місті Хаасроде поблизу Ауд-Хеверле. Приблизно о 9:30 ранку до пожежної служби надійшло повідомлення про займання у будинку священника на вулиці Мілсестраат. Рятувальники побачили густий дим, що йшов з вікон першого поверху, де мешкала мати з донькою.

Після ліквідації пожежі пожежники знайшли двох постраждалих. Жінка на момент прибуття рятувальників була мертвою, дівчинку намагалися реанімувати, але врятувати не вдалося."На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства", – зазначило видання.

Пожежна експертиза встановила, що займання було навмисним. Українки проживали в Бельгії вже три роки. Батько загиблої дитини воює на фронті в Україні. Раніше вважалося, що під час пожежі 16-річний син перебував у школі. Мотиви вбивства поки невідомі. Слідство з'ясовує всі обставини злочину.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Луцьку чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.