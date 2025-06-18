Суд виконав бажання підозрюваного у вбивстві Фаріон (відео)

Вʼячеслав Зінченко прибув до суду в новому амплуа

Справа про вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 18 червня у Львові. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко прибув до зали суди в новому амплуа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Вони опублікували відео, як Зінченко заходить у будівлю Шевченківського суду.

Варто зауважити, що Зінченко сьогодні прибув на засідання без каски та бронежилету. Суд виконав його прохання і дозволив зʼявлятись без засобів захисту.

Нагадаємо, що минулого засідання підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко просив суд, аби з нього зняли захист у вигляді каски та бронежилету, адже хлопець перестав відчувати загрозу і вважає це непотрібним.

У середу, 18 червня продовжать розглядати докази та експертизи. Раніше підозрюваному продовжили запобіжний захід — арешт без визначення розміру застави до 4 серпня включно.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня 2024 року, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняв тоді, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір казала, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає.