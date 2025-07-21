Вода в Кременчуцькому водосховищі змінила колір: люди панікують, але чи є привід? (відео)

Купатися в такій воді не варто

Кременчуцьке водосховище у липні має специфічний колір. Вода стала зеленого кольору.

Про це повідомили у соціальній мережі. Місцеві пояснили, що це таке.

"Позеленіла вода в нашому водосховищі. Якщо не помиляюсь, то це не зовсім нормальний колір", — йдеться у повідомленні.

Проте користувачі в коментарях висловлюють різні думки щодо цього явища. Українці пишуть, що це явище кожного року і є абсолютно нормальним.

Один з чоловіків дав більш детальне пояснення: "Кисню бракує вода зеленіє, водосховище перетворюється на страховище, не кажучи про рибу, яка хворіє і потребує допомоги та гине".

Природні причини явища

Варто зазначити, що влітку така ситуація в Дніпрі майже постійна через спекотну погоду. Високі температури сприяють активному розмноженню синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), через що річка починає "цвісти" і набуває характерного зеленуватого кольору.

Це природне явище особливо помітне у водосховищах, де течія повільніша, а вода прогрівається швидше. Кременчуцьке водосховище, як одне з найбільших на Дніпрі, регулярно стикається з цією проблемою в літні місяці.

Купатися в такій воді категорично не рекомендується. Синьо-зелені водорості виділяють токсини, які можуть спричинити:

Подразнення шкіри та слизових оболонок.

Алергічні реакції.

Розлади шлунково-кишкового тракту при випадковому потраплянні води в організм.

Респіраторні проблеми.

У важких випадках — отруєння.

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