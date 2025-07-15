До душі не тільки рибалкам: де знаходиться затоплений кар’єр з кришталевою водою та величезною рибою (фото, відео)

Точної глибини цієї штучної водойми ніхто не знає

Звенигородський кар’єр розташовано за 5 кілометрів від центру Олександрії на Кіровоградщині. Раніше тут видобували граніт, а зараз ловлять рибу та займаються дайвінгом.

"Телеграф" вирішив розповісти про чудове місце для любителів природних красот та підводних прогулянок.

Кар’єр затопило понад 20 років тому. Кажуть, щойно "дійшли до води", то довелося кидати техніку через те, що на очах усе йшло під воду.

Точної глибини цієї водойми ніхто не знає. Дайвери кажуть, що максимально вона сягає від 40 до 50 метрів. Але зустрічаються повідомлення, що до дна аж 80 метрів і щороку вода піднімається на один-два метри. З 25 до 30 метрів є шар сірководню, який заважає добре бачити, але нижче повертається видимість.

Також в мережі пишуть, що в кар’єрі живуть справжні велетні підводного світу, зокрема 100-килограмові соми, а вода у водоймі – неймовірно чиста. До слова, це властиво саме гранітним кар'єрам.

Звенигородський кар’єр. Фото: Сергій Мілютін

Звенигородський кар’єр. Фото: Сергій Мілютін

Звенигородський кар’єр. Фото: Сергій Мілютін

Звенигородський кар’єр. Фото: Сергій Мілютін

Звенигородський кар’єр. Фото: Сергій Мілютін

В цю місцину закохалися сотні олександрійців, а нині відкривають для себе туристи. Вона вражає неймовірним природним ландшафтом та ідеальна для фотосесій на скелях.

Щодо інфраструктури варто приготуватися до того, що її тут просто немає – всі місця для відпочинку переважно дикі та стихійно створюються щороку. Але дуже близько до Олександрії, де можна знайти усе потрібне.

Раніше ми розповідали про озеро Добре на Волині. У самому озері чимало риби, зокрема лящ, щука, короп, карась та окунь. Також тут є водоплавні птахи, до прикладу, качки. На узбережжі озера розміщено пляж з причалом. Це місце добре підійде для відпочинку та рибалки посеред лісу.