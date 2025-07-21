Вода в Кременчугском водохранилище изменила цвет: люди паникуют, но есть ли повод? (видео)
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Купаться в такой воде не стоит
Кременчугское водохранилище в июле имеет специфический цвет. Вода стала зелёного цвета.
Об этом сообщили в социальной сети. Местные объяснили, что это такое.
"Позеленела вода в нашем водохранилище. Если не ошибаюсь, то это не совсем нормальный цвет", — говорится в сообщении.
Однако пользователи в комментариях высказывают разные мнения относительно этого явления. Украинцы пишут, что это явление наблюдается каждый год и абсолютно нормальное.
Один из мужчин дал более подробное объяснение: "Кислорода не хватает, вода зеленеет, водохранилище превращается в страшилище, не говоря о рыбе, которая болеет и нуждается в помощи и погибает".
Природные причины явления
Стоит отметить, что летом такая ситуация в Днепре почти постоянная из-за жаркой погоды. Высокие температуры способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей (цианобактерий), из-за чего река начинает "цвести" и приобретает характерный зеленоватый цвет.
Это природное явление особенно заметно в водохранилищах, где течение медленнее, а вода прогревается быстрее. Кременчугское водохранилище, как одно из крупнейших на Днепре, регулярно сталкивается с этой проблемой в летние месяцы.
Купаться в такой воде категорически не рекомендуется. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины, которые могут вызвать:
- Раздражение кожи и слизистых оболочек.
- Аллергические реакции.
- Расстройства желудочно-кишечного тракта при случайном попадании воды в организм.
- Респираторные проблемы.
Ранее "Телеграф" писал, что эколог бьет тревогу из-за изменений после подрыва россиянами Каховской ГЭС.