Вода в Кременчугском водохранилище изменила цвет: люди паникуют, но есть ли повод? (видео)

Купаться в такой воде не стоит

Кременчугское водохранилище в июле имеет специфический цвет. Вода стала зелёного цвета.

Об этом сообщили в социальной сети. Местные объяснили, что это такое.

"Позеленела вода в нашем водохранилище. Если не ошибаюсь, то это не совсем нормальный цвет", — говорится в сообщении.

Однако пользователи в комментариях высказывают разные мнения относительно этого явления. Украинцы пишут, что это явление наблюдается каждый год и абсолютно нормальное.

Один из мужчин дал более подробное объяснение: "Кислорода не хватает, вода зеленеет, водохранилище превращается в страшилище, не говоря о рыбе, которая болеет и нуждается в помощи и погибает".

Природные причины явления

Стоит отметить, что летом такая ситуация в Днепре почти постоянная из-за жаркой погоды. Высокие температуры способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей (цианобактерий), из-за чего река начинает "цвести" и приобретает характерный зеленоватый цвет.

Это природное явление особенно заметно в водохранилищах, где течение медленнее, а вода прогревается быстрее. Кременчугское водохранилище, как одно из крупнейших на Днепре, регулярно сталкивается с этой проблемой в летние месяцы.

Купаться в такой воде категорически не рекомендуется. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины, которые могут вызвать:

Раздражение кожи и слизистых оболочек.

Аллергические реакции.

Расстройства желудочно-кишечного тракта при случайном попадании воды в организм.

Респираторные проблемы.

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