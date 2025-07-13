Популярна акваріумна риба вже давно оселилася в Україні: де її можна зустріти (фото)

Вони невибагливі до умов утримання, швидко розмножуюються

Акваріумна рибка Гупі зʼявилась в Україні. Унікальньний вид плаває у водоймах на Бортницькій станції.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. За її словами, популяція риб безперервно існує в Україні з початку 1980-х років.

Риба змогла адаптуватися до специфічних умов цієї локації завдяки постійно теплій воді та швидкій течії. Натомість рибки розмножуюються.

Бортницька станція у Київській області

"Хоч вода і забруднена, і смердюча, але вони там живуть цілий рік і успішно розмножуються, і їх там висока чисельність", — пояснила Куцоконь.

Гупі оселилися саме в меліораційному каналі біля початку станції, де течія найшвидша. Далі по каналу, де вода тече повільніше і осідають забруднення, риба вже не живе через некомфортні умови.

Юлія Куцоконь каже, що чисельність Гупі дещо зменшилася через появу у водоймі ротаня-головешки — хижої риби, яка також є вселенцем.

Що відомо про Гупі

Гупі (Poecilia reticulata) — це невелика тропічна риба родом з Південної Америки, зокрема з басейнів річок Амазонка та Оріноко у Венесуелі, Гвіані, Суринамі та Бразилії.

У природних умовах вона мешкає в прісних і солонуватих водах, віддаючи перевагу мілководним ділянкам з повільною течією.

Що відомо про Гупі

Гупі відзначається невибагливістю до умов утримання, швидким розмноженням і яскравим забарвленням самців, що зробило її однією з найпопулярніших акваріумних рибок у світі.

Раніше іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь у коментарі "Телеграфу" розповіла, коли піраньї можуть з'явитися в Україні.