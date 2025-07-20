Хижак, який змінює екосистему: яка риба в Україні може перетворити озеро на пустелю

Ця риба може споживати ікру навіть земноводних

Ротань-головешка — це хижа риба, яка здатна суттєво впливати на екосистеми водойм, витісняючи місцеві види й порушуючи природний баланс. Вона використовує всі харчові ресурси на різних етапах життя й може перетворити водойму на майже моноспецифічне середовище, позбавляючи інших риб шансів вижити.

Про це "Телеграфу" розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. "Від якогось фіто- і зоопланктону в мальковому віці, потім — бентос, а потім уже, у старшому віці, вони переходять на риб", — пояснює вона.

Експертка зазначила, що ротань може утворювати моноспецифічні водойми, де живелише один вид: "Наскільки мені відомо, у нашій фауні є 2 види риб, які здатні утворювати такі водойми. Наш звичайний окунь може утворювати невеликі окуневі озера, де живе лише один вид риб. Так само може і ротань-головешка".

Куцоконь також повідомила про здатність цієї риби витісняти карася, знищуючи його ікру й так змінюючи склад місцевих водних угруповань. Якщо карась присутній у невеликому озері, ротань поступово знищує його, поїдаючи ікру, що призводить до зникнення карася, а у водоймі залишається лише один вид — ротань головешка.

Крім того, головешка може впливати також на земноводних, споживаючи їхню ікру. "Ротань може суттєво впливати на популяції земноводних, знищуючи ікру жаб, які розмножуються у воді. Зокрема, ікра зелених жаб для нього є їжею", — зазначає вчена.

Отже, ротань-головешка є потенційною загрозою для природної біорізноманітності та екосистем водойм, особливо у невеликих озерах Полісся. Контроль за його поширенням та впливом — важливий для збереження місцевих видів і екологічної рівноваги.

Чим ще відома ця риба-хижак

Ротань-головешка — прісноводна риба родини Головешкових, завдовжки до 25 см з великою головою й багаторядними зубами.

Зуби ротаня-головешки

Походить із Далекого Сходу, у Європі з'явилася у 1912 році як акваріумна, тепер поширена у водоймах України, Росії, Казахстану та Європи. Вона — витривала та здатна виживати в складних умовах — у замерзлих або пересихаючих водоймах, з низьким вмістом розчиненого у воді кисню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні багато видів риб, які занесені до Червоної книги і визнані зникаючими. Особливо під загрозою нині перебувають види, що мешкають у стоячих водоймах, зокрема мересниця озерна та золотий карась.