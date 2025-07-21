На такому катався Американський жиголо. В Україні помітили вишуканий ретро-спорткар (відео)

Цій машині може бути понад 50 років

В Україні на дорогах помітили рідкісне ретро-авто. Зелена машина 1963 року випуску здивувала українців не тільки у мережі.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зазначається, що машину бачили у Львові, але коли саме — невідомо.

"Колекційне ретро авто побачили на кільці Зелена-Пасічна. Це Mercedes-Benz Pagoda, який дуже цінується серед поціновувачів старих автомобілів", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як досить стара машина їде на перехресті. Однак попри свій вік, а машині понад 50 років приблизно, вона досить гарно виглядає. Авто має насичений темно-зелений колір, чимось нагадує ізумруд, та досить нетипові номери — С 11300.

Зауважимо, що в Україні номери автомобілів зазвичай складаються з двох букв, чотирьох цифр та двох букв. Тому походження номера зеленої автівки встановити досить важко. У мережі в коментарях користувачі вже оцінили таку машину, хоч дехто і зауважив, що її краще не використовувати для пересування містом.

Для довідки

Mercedes-Benz 230/250/280 SL — серія легких спортивних автомобілів німецького автомобільного концерну Mercedes-Benz, що вироблялася з 1964 по 1971 роки. Ці машини також відомі як "Pagode". Це авто стало першим серійним спорткаром із безпечною кузовною конструкцією.

Mercedes-Benz Pagode

Свого часу ці авто особливо цінувалися, а зараз вони входять до приватних колекцій. У чудовому стані цей Mercedes може коштувати до 100 000 €, залежно від стану й версії.

Скільки коштує Mercedes-Benz Pagode

Додамо, що на Mercedes-Benz 280 SL Pagoda їздив Річард Гір у ролі Джуліана Кея у фільмі "Американський жиголо" ("American Gigolo").

Кадр з фільму "Американський жиголо"

Кадр з фільму "Американський жиголо"

Кадр з фільму "Американський жигало"

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