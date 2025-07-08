Власник розбитого у Києві Bentley Bentayga не отримає €300 тис. компенсації. Стало відомо, чому

З’ясувалися нові деталі п’яної ДТП у Києві на люксовому авто

Суперлюксова Bentley Bentayga прославилася на всю Україну після резонансного ДТП у Києві. Стало відомо, що новий власник авто не зможе отримати компенсацію, оскільки машина не застрахована.

"Телеграфу" вдалося з’ясувати, кому належала елітна іномарка, і хто ще був у машині під час ДТП.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Києві розбилася елітна Bentley Bentayga. Очевидці повідомляли "Телеграфу", що в машині перебувала п’яна компанія з двох чоловіків і дівчат, які їх супроводжували. За їхніми словами, цього дня власник вирішив обмити свою дорогу покупку, а після сів за кермо та потрапив у ДТП. В результаті автомобіль був розбитий у мотлох, але всі в салоні відбулися подряпинами. Переглянути фото та дізнатися подробиці резонансної ДТП можна, перейшовши за посиланням.

Що з’ясувалося про автомобіль

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", спочатку Bentley було зареєстровано на номерах КІ2552АВ. Це Bentley Bentayga першого покоління (2016-2020 років випуску), ввезена з-за кордону у 2023 році.

Її фотографії на старих номерах до аварії можна знайти у відкритих джерелах.

Bentley Bentayga

5 липня 2025 року (в день ДТП) машина отримала вже нові номери, що, очевидно, говорить про зміну її власника. Їм, згідно з нашими джерелами, став київський бізнесмен.

Хто купив елітну Bentley

За інформацією джерел, новим власником Bentley Bentayga став київський підприємець Ярослав (прізвище приховано) Він нібито міг бути серед тих, хто випивав у день ДТП.

Основним видом діяльності Ярослава, як зазначено у відкритих реєстрах, є надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів.

На сайті його підприємства можна побачити, що ці машини елітні: від броньованих авто преміумкласу — до спорткарів за типом Lamborgini та Porshe. Коштує таке задоволення в середньому 1000-2000 доларів (на день).

Елітні авто

Броньовані іномарки

Але є в наявності машини й "простіше", наприклад, Audi A6. Такі авто можна взяти в оренду за кількасот доларів на день.

Чому новий власник не отримає страховку

Насамперед чоловік поспішив з помпою відзначити покупку розкішного авто, при цьому не поспішаючи оформити страховку. Як з’ясував "Телеграф", автоцивілки на цей номер у базі немає, а значить, найімовірніше, немає і КАСКО.

Хто був другим чоловіком у розбитій вщент Bentley

За даними джерела "Телеграфа", другим учасником дуже дорогої "вечірки" є якийсь Сергій, пов’язаний з криптообмінником 001к. Він мешкає у котеджному містечку "Коник", розташованому в Голосіївському районі.

Примітно, що інший Сергій, власник 001к (що живе в Монако) поширив повідомлення про втраченого песика в районі Маячка. Нагадаємо, що собачка, що знаходилася в машині в момент ДТП, від переляку втекла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що елітний Chevrolet Corvette припаркувався прямо перед входом у "Гранд Готель".