Стало відоме ім’я "хижачки", яка їздить Сумами на рожевому леопардовому кабріолеті

Сама дівчина не менш яскрава, ніж її машина

У прифронтових Сумах засвітився автомобіль, який неможливо не помітити. Стало відомо, хто водить велику машину з відкритим верхом та яскраво-рожевим леопардовим принтом.

Власницю екстравагантного авто звуть Аліна Лисенко. Вона веде канал alina_textile.ua у ТікТок. Так вона продає постільну білизну, проте ролики дівчини не лише про це.

Аліна публікує смішні відео про свійських тварин, зворушливі – про дітей та популярні – про авто. У неї є син та дочка, а також кіт та собака породи бульдог. Щодо неповторного кабріолету, останні відео на каналі – саме про нього і вони набирають велику кількість переглядів.

Той самий рожевий леопардовий кабріолет, що привернув увагу "Телеграфу" в Сумах

Сама машина — це перероблений ВАЗ 2109. Дівчина показує, як долає величезні калюжі на ґрунтовці, а також отримує штрафи від поліції. Навіть якщо ролик про щось інше – все одно на тлі авто. Завдяки незвичайній машині кількість переглядів на каналі Аліни значно зросла. Її відео з поліцейськими побачили вже 1,5 мільйона людей.

Крім ТікТока у дівчини є Інстаграм-аккаунт, де вона публікує досить відверті фото. Варто зазначити, що зовнішність в Аліни не менш яскрава, ніж її авто. Особливо впадають в око довгі ноги.

Дівчина любить і речі з леопардовим принтом

На своїй сторінці в Інстаграмі вона публікує досить відверті фото

Раніше ми писали, що блогер та учасниця телешоу "Супермама" Анастасія Чуйко ("Мамасіта") потрапила у скандал. Поліцейські зупинили її автомобіль, за кермом якого був її 14-річний хрещеник.