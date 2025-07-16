Возите пасажирів на авто? Платіть штраф! Що потрібно знати кожному водію в Україні

Для здійснення пасажирських перевезень водій повинен мати відповідну ліцензію

В Україні продовжують рейди на дорогах, під час яких штрафують нелегальних перевізників. За порушення правил пасажирських перевезень доведеться заплатити чималу суму – до 34 тисяч гривень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які є норми для легального надання послуг з перевезення пасажирів і за що можна отримати великі штрафи.

Боротьба з "нелегальними перевізниками"

Як повідомили в "Укртрансбезпеці", під час проведення перевірки інспектори на Кіровоградщині зупинили ВАЗ, водій якого надавав послуги перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

"Під час перевірки документів, на підставі яких здійснюється перевезення пасажирів, було встановлено, що власник ТЗ не є суб’єктом господарської діяльності й не має ліцензії на провадження такої діяльності", — пояснили в Укртрансбезпеці.

Враховуючи виявлене порушення, на власника авто склали протокол за год. 1, ст. 164 КУпАП. Сума штрафу визначатиметься судом, він може становити від 17 000 до 34 000 грн.

Водія ВАЗ оштрафували. Фото: "Укртрансбезпека"

До речі, машина на цій фотографії – LADA Samara 1500. Її вартість на авторинку в середньому становить 1000 – 1500 доларів (42 – 63 тисячі гривень).

Ціни на LADA Samara 1500. Скріншот: АвтоРіа

Таким чином, штраф за нелегальне перевезення пасажирів коштуватиме половину вартості машини.

Що потрібно знати про перевезення пасажирів

Для перевезення пасажирських перевезень водій повинен мати відповідну ліцензію. На сайті "Приходька та партнери" юрист Вікторія Огородник детально пояснила правила, які необхідно знати водіям.

Ліцензія на пасажирські перевезення – це офіційний документ, який дає право здійснювати перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Видається Державною службою України з безпеки на транспорті. Без цього документа здійснення пасажирських перевезень є незаконним та тягне за собою відповідальність.

Законодавством визначено види пасажирських перевезень, які потребують ліцензування. До них відносяться:

Послуги таксі;

Перевезення пасажирів автобусами;

Перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення.

Штрафи

За відсутність документів, визначених ст. 39 Закону України "Про автомобільний транспорт", передбачено відповідальність у розмірі 17 000 гривень (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт") Таким чином, обидва перевізники мають виплатити до бюджету штраф на загальну суму 34 000 гривень.

Як працює BlaBlaCar

"Блаблакар" — це популярний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників. Така послуга допомагає водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками без мети заробити на цьому. Водій компенсує більшу частину витрат на пальне, а пасажири подорожують дешевше, ніж за допомогою поїзда, автобуса тощо.

"Телеграф" звернувся до BlaBlaCar за коментарем з цього приводу. Однак відповідь поки що не була отримана.

"У разі, якщо в процесі здійснення поїздки, укладеної з використанням платформи, водієм отримано прибуток, це підпадає під відповідне регулювання, включаючи обов'язок бути зареєстрованим як особа, яка займається підприємницькою діяльністю, сплачувати відповідні податки, мати необхідні дозволи/ліцензії, водій несе одноосібну відповідальність за недотримання законодавства", — вказано на офіційному сайті сервісу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть суттєво збільшити штрафи для водіїв. Зміни вдарять по кишені порушників.