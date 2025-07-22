Про що Путін хоче поговорити з Трампом: Клімкін пояснив, на що розраховує Кремль

Росія може отримати певні обіцянки

Розрахунок Володимира Путіна на те, що президент США Дональд Трамп розколе Захід не підтвердився. Тепер він добиватиметься зустрічі з головою Білого дому, щоб знайти спосіб зберегти свій режим і, можливо, "розділити мир на трьох".

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Ліга". На його думку, Путін, можливо, захоче зіграти на тому, що Трамп захоче поділити зони впливу, і підключить до цього Сі Цзіньпіна. Але лідер КНР у цьому випадку явно захоче "проштовхнути щось своє", а тому навряд чи гратиме у гру Путіна.

Клімкін впевнений, що Трамп, швидше за все, не захоче з’являтися на одному заході разом з Путіним і Сі одночасно, оскільки у багатьох сильних гравців це викличе напругу. Хоча така тристороння зустріч все ж таки не виключена.

"Путін чудово розуміє, що в нього час не безмежний. І з погляду економіки він намагатиметься досягти якогось геополітичного результату, оскільки це для нього ключова історія — щоб його режим не чіпали. І про це він говоритиме з Трампом", — сказав він.

Дипломат зазначив, що Путін розуміє, що може отримати від США якісь обіцянки. Але чи спрацюють вони, залежатиме від суспільно-політичного настрою на Заході та за його межами.

Тому "поділити світ" між США, Росією та Китаєм не вийде, однак такі спроби будуть, вважає Клімкін.

Як повідомлялося раніше, глава Міноборони Бельгії Тео Франкен раніше говорив, що Росія може напасти на НАТО хіба що гібридно. Повноцінна агресія буде для неї явною поразкою.