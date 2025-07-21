Таке вже траплялося: як Росія може атакувати НАТО

Москва вже провертала подібні сценарії в Україні, Грузії та Молдові.

Росія не ризикне безпосередньо атакувати країни НАТО. Проте агресія може бути проведена у гібридному форматі, як це вже було з Україною.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Більше на тему читайте у матеріалі: Росія не буде вторгатись в країни НАТО, у них є інший план, — міністр оборони Бельгії про старість Путіна, жорстку силу та F-16 для України

"Швидше, це може бути щось на зразок сценарію, як на Донбасі в 2014 році: все починається з "повстання" російськомовної меншини, яку має "захистити батьківщина". Потім з'являються так звані "зелені чоловічки", нібито не російські військові, а просто люди, які раптом прийшли захищати російську меншість", — сказав він.

Міністр додав, що такі ж сценарії спостерігалися не лише в Україні, а й у Грузії та Молдові. Водночас він сумнівається, що російська армія відкрито вторгнеться до умовної Фінляндії, оскільки в такій війні Володимиру Путіну не перемогти.

"Підхід буде набагато витонченішим. Умовно кажучи, вони можуть захопити місто, наприклад, в Естонії, а потім сказати: "Нам потрібно захистити росіян тут. Це місто наше. Це — Росія". Я не думаю, що буде повномасштабне вторгнення, хоча передбачити точно неможливо", — додав Франкен.

Як повідомлялося раніше, країни Заходу під час зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосили про те, що за 50 днів вони мають озброїти Україну.