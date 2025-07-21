"Зупинити воєнну машину Путіна": Захід оголосив про 50-денний ривок для України, що це означає

Союзники обіцяють посилення ППО України

29-та за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, також відома як "Рамштайн", проходить 21 липня у віртуальному форматі. Як і минулого разу, головують на зустрічі Німеччина та Велика Британія, а всього долучилися 52 країни світу, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Примітно, що до засідання союзників доєднався міністр оборони США Піт Хегсет, що є хорошим сигналом у зміні позиції адміністрації Дональда Трампа. На порядку денному — важлива для фінансових інтересів Америки тема, а саме — обговорення ініціативи, згідно з якою Штати погодилися продавати зброю союзникам по НАТО для оборонних потреб Київ.

За даними "Телеграфу", усі логістичні процеси у новому підході, попередньо, координуватиме NSATU — Ініціатива НАТО з безпекової допомоги й навчання для України — центр якої знаходиться у німецькому Вісбадені. Ініціатива і до цього об’єднувала значну частину допомоги в єдину загальну структуру, що дозволяло покращити координацію, підзвітність і розподіл навантаження між союзниками.

В той самий час триває дедлайн у 50 днів, які Дональд Трамп дав Володимиру Путіну на припинення війни, інакше — удар жорсткими санкціями не лише по РФ, а й країнах, які продовжують купувати в неї нафту, зокрема, Китаю та Індії.

У зв’язку з цим міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі під час зустрічі закликав союзників до "ривка" з метою озброїти Україну на полі бою і змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Джон Гіллі та Піт Хегсет

"Президент Трамп запустив відлік 50 днів, упродовж яких Путін має погодитися на мир — або ж зіткнутися з нищівними економічними санкціями. І як члени цієї Контактної групи з оборони України, ми повинні зробити свій внесок — розгорнути 50-денний ривок із метою озброїти Україну на полі бою та допомогти підштовхнути Путіна до переговорного столу.

Сьогоднішнє засідання цієї контактної групи — це можливість розвинути зобов’язання в обсязі 40 мільярдів євро, які були взяті на минулому саміті НАТО", — сказав Гілі.

Велика Британія, додав він, цього року надала Україні військову допомогу на суму понад 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. "Це найвищий рівень за весь час", — сказав міністр.

Натомість глава оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус у вступних ремарках відреагував на черговий обстріл України: за ніч росіяни випустили близько 450 повітряних цілей.

Борис Пісторіус

"Путін не має жодного інтересу до справжніх переговорів.

Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає дрони та ракети по українських містах і цивільному населенню. Путін намагається виграти час цією цинічною грою. Він вірить, що в довгостроковій перспективі його воєнна машина переможе — але він помиляється.

Воєнна машина Росії приносить страждання і руйнування не лише Україні, а й самому російському народу. Вона не рахується з власними втратами й щодня призводить до загибелі тисяч російських солдатів…

Разом ми маємо зупинити цю воєнну машину, об’єднавши зусилля на підтримку України всіма нашими силами. Передусім це означає — якнайшвидше посилити українську систему протиповітряної оборони. Німеччина надасть додаткові системи ППО та вкрай необхідні боєприпаси", — анонсував Пісторіус.

Він зазначив: Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше постачання "п’яти вкрай необхідних систем Patriot".

"Як саме ми цього досягнемо — питання, яке ми тісно узгоджуватимемо між собою протягом наступних кількох днів у дусі взаємної довіри".

"Окрім цього, спільно з нашими британськими друзями ми невдовзі надамо 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітної установки Gepard — це буде профінансовано Німеччиною. Щоб захистити небо над Україною, ми також повинні підтримати українські сили в наступальних діях, спрямованих на ослаблення авіаційних можливостей Росії. Саме тому ми фінансуємо масштабне постачання БПЛА дальнього радіуса дії українського виробництва", — сказав німецький міністр.

До слова, цей "Рамштайн" став першим для новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля. Окрім нього, до онлайн-зустрічі долучилися секретар РНБО Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Шмигаль окреслив три пріоритетні потреби Києва:

"Моє перше прохання — це термінове постачання американської зброї для України. Протиповітряна оборона, особливо системи Patriot та ракети PAC-3, а також боєприпаси — критично важливі для нас, — пояснив він. — Російський терор триває — і нам необхідно посилити нашу ППО. Я прошу США зробити цю зброю доступною для закупівлі, а європейських партнерів — надати все необхідне фінансування для її придбання".

Друга потреба — це фінансова підтримка. За словами міністра оборони, Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічну потребу в оборонних закупівлях.

"Третє прохання — підготовка до 2026 року. Я закликаю партнерів уже зараз передбачити кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 рік. Кредити [за програмою] SAFE — ще одне критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і ми маємо забезпечити участь України в цій програмі", — зазначив Денис Шмигаль.

Згадана програма SAFE — новий фінансовий інструмент Європейського Союзу, який передбачає залучення до 150 мільярдів євро, аби допомогти державам-членам ЄС збільшити витрати на спільні закупівлі у сфері оборони.

Кредити передбачено з привабливими умовами та конкурентними ставками на тривалий строк. Публічно було оголошено, що держави-члени можуть здійснювати закупівлі "разом з Україною, для України та в Україні".

Натомість Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив, що війську усе ще критично бракує "систем протиповітряної оборони та ракет до них, далекобійної зброї, артилерійських снарядів, бойових машин, евакуаційного обладнання, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, безпілотних систем та іншого".

"Я вірю, що ми повинні ще більше покладатися одне на одного, щоби разом досягти більшого. Лише спільними зусиллями ми можемо зупинити російську агресію тут і зараз — і саме це справді змінить хід історії", — звернувся Головком до союзників.

Українська сторона проінформувала, що 2025 року міжнародна безпекова допомога Україні досягла рекордних 43 мільярдів доларів — це найвища сума від початку повномасштабного вторгнення. При цьому майже 40% потреб фронту покриваються українським виробництвом.