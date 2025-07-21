"М’яка сила" більше не допоможе: у ЄС розповіли, як стримати апетити Росії

Армія Європі стрімко переозброюється

Епоха "м’якої сили" прийшла до кінця і тепер Європі потрібна "велика палиця", щоб у жодного агресора не виникало бажання її атакувати. Мабуть, така з’явиться за кілька років.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Більше на тему читайте у матеріалі: Росія не буде вторгатись в країни НАТО, у них є інший план, — міністр оборони Бельгії про старість Путіна, жорстку силу та F-16 для України

Говорячи про можливі загрози від Росії для Європи, міністр згадав фразу Франкліна Рузвельта: "Говори м’яко та спокійно, але тримай у руках велику палицю".

"Ми говоримо м’яко, але палиці у нас немає", — окреслив проблему чиновник.

Франкен додав, що зараз світ перебуває у стані, коли все вирішує лише жорстка сила, а тому у Європи виникла потреба швидко озброїтися. Він також навів до прикладу ситуацію, коли США завдали удару по Ірану, після чого в їх бік надійшли погрози про "помсту".

"Але ніякої помсти не сталося. Коли ти справді показуєш зуби — тебе бояться. Але для цього потрібні реальні можливості. І саме їх нам зараз не вистачає. Але за кілька років усе зміниться", — додав міністр.

Як відомо, термін "м’яка сила" у політиці означає методи досягнення мети без примусу інших. До цього належать дипломатія, культурний вплив, спільні економічні проєкти та інше.

Як повідомлялося раніше, Франкен раніше говорив, що Росія може напасти на НАТО хіба що гібридно. Повноцінна агресія буде для неї явною поразкою.