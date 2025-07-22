Його пам’ятник відрізняється від усіх на Байковому кладовищі: як виглядає могила Богдана Ступки і чому він помер

Цього дня виповнюється 13-та річниця від дня смерті народного артиста

Богдан Ступка – легендарний український актор, громадський та культурний діяч, Народний артист України, лауреат Шевченківської премії та Герой України. Він помер 22 липня 2012 року після тяжкої хвороби, а поховали його на Байковому кладовищі у Києві.

"Телеграф" розповість, як виглядає пам’ятник Богдану Ступці та від чого він помер у віці 70 років.

Богдан Ступка — як виглядає могила актора

Видатний актор та культурний діяч України Богдан Ступка помер на 71-му році життя 22 липня 2012 року. Це сталося у київській лікарні "Феофанія", де артиста тривалий час лікували.

Богдан Ступка — Народний артист України

Причиною смерті Ступки став серцевий напад на фоні онкології. Ще в січні 2012 року актору встановили діагноз — рак кісток останньої стадії із метастазами. Через різко погіршуючий стан останні місяці життя Богдан Сільвестрович провів у клініці під наглядом лікарів.

Церемонія прощання із Богданом Ступкою проходила 24 липня у театрі імені Івана Франка. А поховали Народного артиста на Байковому кладовищі у Києві з усіма почестями. Попрощатися з культурним діячем прийшли не лише родичі та колеги, а й звичайні українці, які були шанувальниками його творчості.

Пам’ятник Богдану Ступці на Байковому кладовищі

Через чотири роки — влітку 2016-го на могилі Богдана Ступки встановили незвичайний пам’ятник, яка відрізняється від усіх на Байковому кладовищі. Це постамент у вигляді коріння дерева, яке, як гілки, тягнеться вгору, до неба.

Могила Богдана Ступки на Байковому кладовищі

Автором скульптури став одесит Михайло Рева. Таку інтерпретацію пам’ятника Ступці він пояснив тим, що відомий актор міцно пустив коріння в українську землю та став невід’ємною частиною України.

Могила Богдана Ступки на Байковому кладовищі

Могила Богдана Ступки на Байковому кладовищі

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Задорнова, який був улюбленцем Путіна. Це дивний пам’ятник-книжка на двох із батьком.