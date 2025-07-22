Його пам’ятник відрізняється від усіх на Байковому кладовищі: як виглядає могила Богдана Ступки і чому він помер
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Цього дня виповнюється 13-та річниця від дня смерті народного артиста
Богдан Ступка – легендарний український актор, громадський та культурний діяч, Народний артист України, лауреат Шевченківської премії та Герой України. Він помер 22 липня 2012 року після тяжкої хвороби, а поховали його на Байковому кладовищі у Києві.
"Телеграф" розповість, як виглядає пам’ятник Богдану Ступці та від чого він помер у віці 70 років.
Богдан Ступка — як виглядає могила актора
Видатний актор та культурний діяч України Богдан Ступка помер на 71-му році життя 22 липня 2012 року. Це сталося у київській лікарні "Феофанія", де артиста тривалий час лікували.
Причиною смерті Ступки став серцевий напад на фоні онкології. Ще в січні 2012 року актору встановили діагноз — рак кісток останньої стадії із метастазами. Через різко погіршуючий стан останні місяці життя Богдан Сільвестрович провів у клініці під наглядом лікарів.
Церемонія прощання із Богданом Ступкою проходила 24 липня у театрі імені Івана Франка. А поховали Народного артиста на Байковому кладовищі у Києві з усіма почестями. Попрощатися з культурним діячем прийшли не лише родичі та колеги, а й звичайні українці, які були шанувальниками його творчості.
Через чотири роки — влітку 2016-го на могилі Богдана Ступки встановили незвичайний пам’ятник, яка відрізняється від усіх на Байковому кладовищі. Це постамент у вигляді коріння дерева, яке, як гілки, тягнеться вгору, до неба.
Автором скульптури став одесит Михайло Рева. Таку інтерпретацію пам’ятника Ступці він пояснив тим, що відомий актор міцно пустив коріння в українську землю та став невід’ємною частиною України.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Задорнова, який був улюбленцем Путіна. Це дивний пам’ятник-книжка на двох із батьком.