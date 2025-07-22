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Его памятник отличается от всех на Байковом кладбище: как выглядит могила Богдана Ступки и почему он умер

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Богдан Ступка был выдающимся деятелем украинской кольтуры Новость обновлена 22 июля 2025, 10:26
Богдан Ступка был выдающимся деятелем украинской кольтуры. Фото Телеграф, Getty Images

В этот день исполняется 13-я годовщина со дня смерти народного артиста

Богдан Ступка — легендарный украинский актер, общественный и культурный деятель, Народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии и Герой Украины. Он умер 22 июля 2012 года после тяжелой болезни, а похоронили его на Байковом кладбище в Киеве.

"Телеграф" расскажет, как выглядит памятник Богдану Ступке и от чего он умер в возрасте 70 лет.

Богдан Ступка — как выглядит могила актера

Выдающийся актер и культурный деятель Украины Богдан Ступка умер на 71-м году жизни 22 июля 2012 года. Это произошло в киевской больнице "Феофания", где артиста долгое время лечили.

Богдан Ступка
Богдан Ступка - Народный артист Украины

Причиной смерти Ступки стал сердечный приступ на фоне онкологии. Еще в январе 2012 года актеру установили диагноз — рак костей последней стадии с метастазами. Из-за резко ухудшающего состояния последние месяцы жизни Богдан сильвестрович провел в клинике под присмотром врачей.

Церемония прощания с Богданом Ступкой проходила 24 июля в театре имени Ивана Франко. А похоронили Народного артиста на Байковом кладбище в Киеве со всеми почестями. Проститься с культурным деятелем пришли не только родственники и коллеги, но и обычные украинцы, которые были поклонниками его творчества.

могила Богдана Ступки
Памятник Богдану Ступке на Байковом кладбище

Спустя четыре года — летом 2016-го на могиле Богдана Ступки установили необычный памятник, который отличается от всех на Байковом кладбище. Это постамент в виде корней дерева, которые, как ветви, тянутся вверх, к небу.

Могила Богдана Ступки
Могила Богдана Ступки на Байковом кладбище

Автором скульптуры стал одессит Михаил Рева. Такую интерпретацию памятника Ступке он объяснил тем, что известный актер крепко пустил корни в украинскую землю и стал неотъемлемой частью Украины.

Могила Богдана Ступки
Могила Богдана Ступки на Байковом кладбище
Могила Богдана Ступки
Могила Богдана Ступки на Байковом кладбище

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Задорнова, который был любимчиком Путина. Это странный памятник-книга на двоих с отцом.

Теги:
#Богдан Ступка #Актер #Могила #Байковое кладбище