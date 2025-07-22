Его памятник отличается от всех на Байковом кладбище: как выглядит могила Богдана Ступки и почему он умер

В этот день исполняется 13-я годовщина со дня смерти народного артиста

Богдан Ступка — легендарный украинский актер, общественный и культурный деятель, Народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии и Герой Украины. Он умер 22 июля 2012 года после тяжелой болезни, а похоронили его на Байковом кладбище в Киеве.

"Телеграф" расскажет, как выглядит памятник Богдану Ступке и от чего он умер в возрасте 70 лет.

Богдан Ступка — как выглядит могила актера

Выдающийся актер и культурный деятель Украины Богдан Ступка умер на 71-м году жизни 22 июля 2012 года. Это произошло в киевской больнице "Феофания", где артиста долгое время лечили.

Богдан Ступка - Народный артист Украины

Причиной смерти Ступки стал сердечный приступ на фоне онкологии. Еще в январе 2012 года актеру установили диагноз — рак костей последней стадии с метастазами. Из-за резко ухудшающего состояния последние месяцы жизни Богдан сильвестрович провел в клинике под присмотром врачей.

Церемония прощания с Богданом Ступкой проходила 24 июля в театре имени Ивана Франко. А похоронили Народного артиста на Байковом кладбище в Киеве со всеми почестями. Проститься с культурным деятелем пришли не только родственники и коллеги, но и обычные украинцы, которые были поклонниками его творчества.

Памятник Богдану Ступке на Байковом кладбище

Спустя четыре года — летом 2016-го на могиле Богдана Ступки установили необычный памятник, который отличается от всех на Байковом кладбище. Это постамент в виде корней дерева, которые, как ветви, тянутся вверх, к небу.

Могила Богдана Ступки на Байковом кладбище

Автором скульптуры стал одессит Михаил Рева. Такую интерпретацию памятника Ступке он объяснил тем, что известный актер крепко пустил корни в украинскую землю и стал неотъемлемой частью Украины.

Могила Богдана Ступки на Байковом кладбище

Могила Богдана Ступки на Байковом кладбище

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Задорнова, который был любимчиком Путина. Это странный памятник-книга на двоих с отцом.