Протистояння відомств продовжується? НАБУ викрило посадовця СБУ на рекордному хабарі, "відповідь" не забарилася

Посадовцю вже повідомлено про підозру

НАБУ відкрило матеріали справи за підозрою посадовця Служби безпеки України та ще двох осіб, які вимагали 300 тисяч доларів хабаря. Напередодні СБУ викрила зрадників в антикорупційному бюро.

Як повідомляє пресслужба Бюро, йдеться про начальника сектору Департаменту захисту національної державності. Він перевищив службові повноваження.

"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що він обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. Посадовець СБУ погрожував, що у разі відмови вживе заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

"Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис. дол. США зловмисникам повідомили про підозру. Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України", — кажуть у НАБУ.

СБУ викрило витік інформації з НАБУ

Як повідомляє пресслужба, у будинку у нардепа ОПЗЖ виявлено досьє на детективів НАБУ та матеріали прослуховування. СБУ та Офіс генпрокурора провели спецоперацію у колишнього нардепа Федора Христенка. У його будинку знайшли десятки службових анкет детективів НАБУ та матеріали негласних слідчих дій. Серед "знахідок" — досьє на керівника міжрегіонального управління, що втік у 2024 році, та анкета Тимура Аршавіна.

Досьє на детектива НАБУ

Знайдені документи

Нагадаємо, що Христенка підозрюють у роботі на ФСБ та системній корупції у Бюро. За даними слідства, Христенко ще з часів президента-втікача Віктора Януковича був агентом російських спецслужб і мав вплив на НАБУ.

Додамо, що 21 липня СБУ провела обшуки у посадовця НАБУ. Керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали. Його підозрюють у веденні бізнесу в Росії. У коментарях користувачі вже зауважили цей хід подій та зазначили, що цікаво, як далі розвиватимуться події, адже ця ситуація скидається на "протистояння НАБУ та СБУ".

Раніше "Телеграф" розповідав, як нардеп і детектив НАБУ працювали на Росію.