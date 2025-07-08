Тихіше води, нижче трави: чим відзначився у Раді Роман Каптєлов, до якого завітало НАБУ

Чим займається в Раді "слуга" народу та чому НАБУ до нього завітало з обшуками

Детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 8 липня, провели обшуки у народного депутата з фракції "Слуга народу" Романа Каптєлова. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням можливого внесення неправдивої інформації до декларації.

Про проведення обшуку свідчить ухвала Вищого антикорупційного суду від 1 липня, передає "Радіо Свобода". У пресслужбі НАБУ "Телеграфу" повідомили, що відомство не коментує слідчі дії, які можуть проводитись в рамках проваджень. Розповідаємо, наскільки активним у Раді є нардеп Роман Каптєлов і чим він займається.

Що відомо про обшуки у Каптєлова

Роман Каптєлов

Під час обшуків у депутата вилучили мобільний телефон iPhone 12 mini з системою логічного захисту. Каптєлов відмовився розблокувати пристрій, тому детективи забрали його як речовий доказ для проведення експертизи. Суд задовольнив прохання слідчих і наклав арешт на вилучений телефон.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кримінальне провадження щодо можливого внесення нардепом неправдивої інформації до декларації. Раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що Каптєлов не задекларував нерухомість у Москві та не вказав, що його дружина й діти проживають в Росії.

За даними розслідування, дружина депутата має громадянство РФ та мешкає в Росії. Родина парламентаря з 2015 року володіє квартирою в Москві, але у своїх деклараціях Каптєлов цю інформацію приховав.

Згідно з інформацією "Схем", дружина нардепа залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і переїхала до Москви. Там вона почала працювати на російську державну установу, яка співпрацює з організацією "Воїн" — російським центром військової підготовки молоді, створеним за дорученням очільника Росії Володимира Путіна.

Парламентська діяльність Каптєлова

Роман Каптєлов у Раді

Депутат від "Слуги народу" Роман Каптєлов пройшов у Раду в 2019 році по мажоритарці від Павлограду на Дніпропетровщині і зараз є членом комітету з питань бюджету. Згідно з офіційним сайтом Верховної Ради України, народний обранець регулярно відвідує засідання Верховної Ради та голосує. Депутат був присутній на 247 з 272 засіданнях, що становить 90% відвідування — один з найвищих показників серед парламентарів.

Водночас законотворча діяльність нардепа — слабка. З початку повномасштабної війни лише два законопроєкти, де він вказаний серед авторів, стали чинними законодавчими актами: проєкт постанови про висловлення недовіри Валерію Пацкану (голова Рахункової палати з 2018 до 2023 року. Йому висловили недовіру та звільнили з посади через отримання компенсації за житло у розмірі майже 118 тис. грн, хоч сам Пацкан мав квартиру у Києві. Нардеп подав до Верховного суду і у червні 2024 року виграв його, а у травні 2025 року ВАКС закрив справу проти нього через завершення строків давності) та проєкт постанови про перейменування міста Южне на місто Південне.

Законотворча діяльність Романа Каптєлова

За весь час вторгнення Каптєлов виступав у Раді лише один раз — коментуючи проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Також депутат взяв участь у поданні лише одного депутатського запиту— про присвоєння звання Герой України та інших державних нагород, і то разом з іншими парламентарями. Він стосувався присвоєння звання Героя України загиблому в авіакатастрофі міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському, та державних нагород його першому заступнику Єніну Євгенію Володимировичу (посмертно), та держсекретарю МВС Лубковичу Юрію Олеговичу.

Виступи у Раді Романа Каптєлова за час повномасштабного вторгнення

Депутатські запити за участі Романа Каптєлова

Раніше "Телеграф" також писав, що колишній заступник генпрокурора купив будинок у Конча-Заспі. Там раніше жив Насіров