Кілерів, які застрелили полковника СБУ у Києві, ліквідували (відео)

Агенти ФСБ під час затримання чинили спротив

У неділю, 13 липня, Служба безпеки України ліквідувала кілерів, які вбили полковника СБУ Івана Воронича у Києві. Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував глава спецслужби генерал-лейтенант Василь Малюк.

Про це повідомляється на сайті СБУ. Кілери намагалися "залягти на дно", але їм це не вдалося.

"Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима, полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", – зазначив Малюк.

За даними слідства, вбивство Івана Воронича здійснили чоловік і жінка. Російський куратор поставив їм завдання слідкувати за співробітником СБУ з метою встановлення графіку та маршрутів пересування українського захисника. Згодом кілерам повідомили координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Після убивства кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Зранку було проведено спецоперацію, в ході якої агенти РФ стали чинити опір. Довелося їх ліквідувати.

Воронич не дожив до дня народження 9 днів

Екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розкрив деякі факти про вбитого полковника. Колишній парламентар пише, що Воронич народився 19 липня 1974 року. Тобто йому було 50 років.

За словами українського військового та розвідника Романа Червінського, Воронич боровся з ворогом з 2014 року і був одним із тих, хто розпочав у Службі напрям, який зараз створює багато проблем агресору.

"Особисто він брав участь у декількох операціях по тій стороні. Ми про них зараз не говоримо, тому що вони вдалі.Це офіцер чистої душі, справжній, гідний чоловік, який відповідав за кожне своє слово", — зазначив полковник.

Після початку повномасштабної війни загиблий повернувся "в активні заходи". Червінський додає, що Воронич, якого вбили, жив досить простим життям, отримав квартиру у Києві не так давно. Щобільше його службові заслуги помітили нещодавно.

Нагадаємо, полковника СБУ Івана Воронича було вбито у Голосіївському районі Києва 10 липня. У нього вистрілили п’ять разів наприкінці виходу з дому.