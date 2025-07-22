Накупила недвижимости и два авто, но получает соцвыплаты: что интересного в декларации судьи Гоменюк

За год судья получила подарки стоимостью более чем на миллион гривен

Судья Хозяйственного суда Львовской области Зоряна Гоменюк в 2024 году купила офис и два автомобиля. Все приобретения обошлись ей более чем в один миллион гривен.

Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов ее семьи.

В документе отмечено, что Зоряна Гоменюк владеет двумя квартирами во Львове, а также частью еще одной квартиры в этом городе. В 2024 году она приобрела офис во Львове за 500 000 гривен. Там же у нее с 2024 года есть гараж и земельный участок.

Каким имуществом владеет судья Зоряна Гоменюк. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в прошлом году судья обзавелась двумя машинами — Subaru Justy 2009 года за 166 500 гривен и Toyota RAV4 2014 за 500 000 гривен.

Судья Зоряна Гоменюк купила две машины в 2024 году. Фото: скриншот декларации

Заработная плата судьи за год составила 1 709 941 гривен. Также она получила 255 905 гривен пенсии и 1000 гривен в виде социальных выплат. Ее дочь — Селюченко Марта, получила социальные выплаты в размере 34 006 гривен.

Какая зарплата у судьи Зоряны Гоменюк. Фото: скриншот декларации

Также указано, что судья получила подарки в неденежной форме.

Судья Зоряна Гоменюк получила подарки в 2024 году. Фото: скриншот декларации

Наличными Зоряна Гоменюк хранит 25 000 евро. На банковских счетах в целом у судьи есть 137 467 гривен. А у ее дочери на банковских счетах хранится 420 гривен.

Сколько денег хранит судья Зоряна Гоменюк. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет судья Девятко Владислав Владимирович, который вел дело о госизмене бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.