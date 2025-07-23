Роботи тривають, але... Через російські обстріли частина Сум залишилася без світла

Важливі об'єкти перевели на генератори

Суми перебували під ударами російських безпілотників практично весь вівторок, 22 липня, ворог продовжив атаку й вночі. В ніч на 23 липня російська армія завдала удару по об'єктах цивільної інфраструктури, частина обласного центру залишилася без електропостачання.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар. Деякі медичні заклади працюють на генераторах. Всі відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що через російські удари по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району. Медичні заклади та інші важливі об’єкти переведено на резервне живлення.

"Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес", — додав посадовець.

Енергетики просять зберігати інформаційну тишу

АТ "Сумиобленерго" зазначає, що фахівці працюють над відновленням електропостачання та наголосили, що перебої зі світлом пов'язані з російськими обстрілами. "Ми працюємо, а ви — зберігайте інформаційну тишу", — закликали енергетики.

Є зміни в роботі громадського транспорту

Зранку 23 липня тролейбуси у Сумах курсують за зміненими маршрутами. Автобуси працюють за звичним розкладом, повідомляє "Електроавтотранс".

Вода подається за графіком

КП "Міськводоканал" інформує, що у зв'язку з ворожими атаками всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення. 23 липня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

з 5:00 до 10:00;

з 18:00 до 22:00.

Наголошується, що через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Після стабілізації енергопостачання подачу води буде відновлено у звичайному режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть Суми зараз, за 22 кілометри від фронту. Росіяни обстрілюють місто ледь не щодня.