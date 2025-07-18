Місто нескорених. Як Суми живуть під щоденними обстрілами Росії (репортаж)

Місто всього в 22 км від лінії зіткнення

Російські окупанти щодня атакують Суми, але місто продовжує жити і боротися. Навіть славнозвісний наступ на область не злякав українців, які залишились у місті.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Сумах і показав, що там відбувається зараз. Зауважимо, що внаслідок російського обстрілу 18 липня у місті виникли проблеми з електропостачанням. Є перебої у роботі міського транспорту, комунальна інфраструктура перейшла на генератори.

"В Сумах не сумно. Багато молоді, мінімум розбитих будівель (принаймні поки що і на перший погляд). Але при цьому багато української мови. Місцеві кажуть, що жити "важко і трагічно". Але з того, що ми побачили — місто живе і ніби намагається не помічати війну. Попри всю складність такої задачі", — написав головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов.

Наслідки атаки по Сумах

Суми зараз

Суми зараз

Суми всього в 22 км від лінії зіткнення та в понад 26 км від Росії, але це не заважає українцям жити тут. На фото видно, що у центрі міста чимало людей — хтось гуляє з дітьми, хтось їде на роботу чи у справах. Місто живе і не здається. Навіть щоденні обстріли дронами, КАБами та ракетами вже не так лякають людей, як раніше.

Суми на карті

За останніми даними (станом на травень 2025) у Сумах перебуває 268 409 людей. При цьому з початку повномасштабного вторгнення з прикордонних територій Сумщини було евакуйовано понад 52 000 людей, із 202 населених пунктів. За 2024 рік Сумську область обстріляли 18 994 рази, з яких 106 разів – Суми. Російські війська продовжують щодня бити по місту, але люди не здаються.

Зруйнований будинок у Сумах

Люди у Сумах на зупинці

Наслідки удару по Сумах

Наслідки удару по Сумах

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов у Сумах

На фото можна побачити не тільки руйнування, понівечені будинки та укриття, а й стіну зроблену в колір прапора України, досить яскраві авто. До слова, в об'єктив кореспондента потрапила машина рожевого кольору з леопардовим принтом. У Сумах працюють усі потрібні структури, комунальники продовжують доглядати місто та наводити порядок.

Суми зараз

Нагадаємо, нещодавно у Сумах пролунали вибухи. Дрон влучив у заклад освіти, є поранені.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе прифронтовий Покровськ та чи є там досі люди.