Работы продолжаются, но... Из-за российских обстрелов часть Сум осталась без света

Важные объекты перевели на генераторы

Сумы находились под ударами российских беспилотников практически весь вторник, 22 июля, враг продолжил атаку и ночью. В ночь на 23 июля российская армия нанесла удар по объектам гражданской инфраструктуры, часть областного центра осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах. Все соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что из-за российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района. Медицинские учреждения и другие важные объекты переведены на резервное питание.

"Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять определенное время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", — добавил чиновник.

Энергетики просят сохранять информационную тишину

АО "Сумыоблэнерго" отмечает, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения и подчеркнули, что перебои со светом связаны с российскими обстрелами. "Мы работаем, а вы сохраняйте информационную тишину", — призвали энергетики.

Есть изменения в работе общественного транспорта

Утром 23 июля троллейбусы в Сумах курсируют по измененным маршрутам. Автобусы работают по привычному расписанию, сообщает "Электроавтотранс".

Вода подается по графику

КП "Горводоканал" информирует, что в связи с вражескими атаками все объекты водоканала обесточены и переведены на аварийно-резервное питание 23 июля вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:

с 5:00 до 10:00;

с 18:00 до 22:00.

Отмечается, что из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. После стабилизации энергоснабжения подача воды будет возобновлена в обычном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут Сумы сейчас, в 22 километрах от фронта. Россияне обстреливают город чуть ли не каждый день.