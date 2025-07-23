Десяток портретів і свіжі квіти: як зараз виглядає могила сина голови Львівської ОДА і від чого він помер

Пам’ятник на могилі 19-річного парубка ще не встановили

Рік тому 24 липня 2024 року не стало молодого сина голови Львівської обласної держадміністрації Максима Козицького Зіновія. На момент смерті хлопцю було лише 19 років, він був студентом Українського католицького університету.

"Телеграф" побував на Личаківському кладовищі у Львові і покаже, як виглядає могила Зіновія Козицького через рік після смерті.

Від чого помер син голови Львівської ОДА?

Зиновій Козицький народився 10 січня 2005 року у сім’ї нинішнього голови Львівської обласної державної адміністрації. Після школи хлопець вступив на спеціальність "культурологія" до Українського католицького університету у Львові.

Невдовзі після того, як Зіновій став студентом УКУ, у нього виявили онкологічне захворювання. Хлопець проходив лікування та паралельно продовжував навчатися, як розповіли в університеті, він горів життям та мріями. Проте хвороба виявилася сильнішою.

Максим Козицький та його син Зіновій. Фото: соцмережі

24 липня 2024 року Зіновія Козицького не стало. Про втрату в сім'ї повідомив у соцмережі Максим Козицький. Некролог написали також на фейсбук-сторінці університету.

"Спільнота Українського католицького університету єднається з болем втрати родини і висловлює щирі співчуття панові Максиму, його дружині Оксані, їхній донечці Софії, дідусеві пану Зіновію. Нехай Всемилостивий Господь прийме новопреставленого Зіновія у Небесному Царстві. Вічна йому пам’ять", — написали на сторінці УКУ.

Як виглядає могила Зіновія Козицького?

Поховали 19-річного хлопця на Личаківському цвинтарі у Львові. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та однокурсники. Через рік після смерті на могилі Зіновія немає пам’ятника і невідомо, чи встановлюватимуть його. При цьому місце поховання з дерев’яним хрестом виглядає доглянутим та упорядкованим.

Зіновій Козицький. Фото: соцмережі

Як видно на могилі 19-річного хлопця, стоять з десяток його фотографій у рамках, лампадки, свіжі живі квіти. Поруч із могилою встановлено лавку, територію навколо місця поховання вистелено бруківкою. Виглядає місце поховання Зіновія чисто та затишно.

Могила Зиновія Козицького на Личаківському цвинтарі у Львові. Фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Богдана Ступки та чому він помер. Його пам’ятник відрізняється від усіх на Байковому цвинтарі.