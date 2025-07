Раптово померла у 27: як виглядає могила попзірки Емі Вайнгауз і чому її не стало

Виконавиця зробила великий внесок у розвиток попмузики

Сьогодні, 23 липня, виповнюються 14-і роковини від дня смерті знаменитої британської співачки Емі Вайнгауз. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннеса як володарка п'яти статуеток престижної музичної премії "Греммі". Артистка трагічно пішла із життя у 2011 році. Їй було всього 27 років. Нещодавно ми розповідали, де похований легендарний співак Майкл Джексон.

якою була кар'єра видатної британської попзірки, які її треки стали всесвітньо відомими хітами, а також чому артистка раптово померла.

Кар'єра Емі Вайнгауз

Майбутня зірка народилась у 1983 році в Лондоні в єврейській родині. Її батько, Мітч Вайнгауз, був таксистом і монтажником вікон, а мати Дженіс працювала фармацевтом. Багато членів родини Вайнгауз, як з боку батька, так і мати, були музикантами, зокрема у жанрі джазу.

У 14 років Емі почала створювати музику. Паралельно вона працювала журналісткою у сфері розваг у компанії World Entertainment News Network та співала з місцевим гуртом Bolsha Band. У 2000 році виконавиця стала провідною вокалісткою Національного молодіжного джазового оркестру.

Емі Вайнгауз почала кар'єру у 2000-і, фото Getty Images

У 2002 році Вайнгауз підписала контракт з компанією 19 Management і виконувала джаз в клубі Cobden. Згодом почала працювати з лейблом Island і випустила дебютний альбом Frank, присвячений її улюбленому співаку Френку Сінатрі. Альбом добре сприйняла публіка, зокрема він потрапив до Британського чарту альбомів 2004 року. Популярними треками стали Stronger Than Me та Take the Box.

Другий альбом Емі — Back To Black — відрізнявся джазовим звучанням на сучасний лад. Він став широко популярним у всьому світі. Темами пісень стали розставання із бойфрендом, депресія та залежності, які сама переживала.

Емі Вайнгауз писала треки, які ставали хітами, фото Getty Images

Зокрема, у композиції Rehab йдеться про те, як людина страждає від алкогольної залежності, але відмовляється від лікування. Ще один трек, який зробив Вайнгауз зіркою, був Back to Black. У ньому вона поділилась болісними відчуттями від розставання. Іншими успішними піснями стали You Know I'm No Good та Love Is a Losing Game.

Емі Вайнгауз ділилась особистим у треках, фото Getty Images

У 2008 році виконавиця випустила DVD I Told You I Was Trouble: Live in London, який передбачав концерт у лондонському клубі Shepherds Bush Empire та документальний фільм. Згодом вона записала вокал для Valerie — треку з сольного альбому Марка Ронсона. У 2008 році Вайнгауз нагородили премією Grammy, зокрема за найкращий попвокальний альбом, пісню року, жіноче попвокальне виконання, запис року та як найкращу нову виконавицю.

Залежності Емі Вайнгауз

Виконавиця стала відомою не лише своїми треками, але й через різні залежності. Таблоїди писали, що чоловік співачки, Блейк Філдер-Сівіл, "підсадив" її на важкі наркотики. У мережі навіть з'являлися фото подружжя після бійки — із подряпинами та синцями. У 2009 році вони розлучилися. Також артистка лікувала емфізему — хворобу легень, яка виникла через її залежності.

Вайнгауз з чоловіком Філдером-Сівілом, фото Xposure

А у 2011 році Емі скасувала європейський тур через скандал у Белграді. Тоді її прийшло послухати понад 20 тисяч глядачів. Утім, артистка була в нетверезому стані, не могла пригадати, де виступає та забула слова. Тож співачка зі свистом пішла зі сцени.

Вайнгауз у Белграді

Могила Емі Вайнгауз

Співачку знайшли мертвою у 2011 році у її квартирі у Лондоні. Перед смертю Емі телефонувала своєму лікарю та зізнавалась, що не змогла подолати свої залежності та додала: "Я не хочу вмирати". Причинами смерті називали передозування наркотиками або самогубство. Урешті, за офіційною версією, Вайнгауз померла через отруєння алкоголем.

Прощання з артисткою відбулося в найстарішій синагозі Лондона Голдерс-Грін. Потім тіло Вайнгауз кремували, а прах поховали на кладовищі Еджваребері-Лейн на півночі Лондона, біля її бабусі Синтії Леві. Вайнгауз встановили чорний лаконічний меморіал, оточений декоративним камінням. Також артистка увійшла до так званого "Клубу 27" — переліку співаків, які померли у 27 років, але вплинули на розвиток музики.

Могила Емі Вайнгауз, фото Getty Images

Пам'ятник Емі Вайнгауз, фото Getty Images

