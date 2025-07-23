Десяток портретов и свежие цветы: как сейчас выглядит могила сына главы Львовской ОГА и от чего он умер

Памятник на могиле 19-летнего парня еще не установили

Год назад 24 июля 2024 года не стало молодого сына главы Львовской областной госадминистрации Максима Козицкого Зиновия. На момент смерти парню было всего 19 лет, он был студентом Украинского католического университета.

"Телеграф" побывал на Лычаковском кладбище во Львове и покажет, как выглядит могила Зиновия Козицкого спустя год после смерти.

От чего умер сын главы Львовской ОГА?

Зиновий Козицкий родился 10 января 2005 года в семье нынешнего главы Львовской областной государственной администрации. После школы парень поступил учиться на специальность "культурология" в Украинский католический университет во Львове.

Вскоре после того, как Зиновий стал студентом УКУ, у него обнаружили онкологическое заболевания. Парень проходил лечение и параллельно продолжал учится, как рассказали в университете, он горел жизнью и мечтами. Однако болезнь оказалась сильнее.

Максим Козицкий и его сын Зиновий. Фото: соцсети

24 июля 2024 года Зиновия Козицкого не стало. О потере в семье сообщил в соцсети Максим Козицкий. Некролог написали также и на фейсбук-странице университета.

"Сообщество Украинского католического университета соединяется с болью потери семьи и выражает искренние соболезнования господину Максиму, его жене Оксане, их дочери Софии, дедушке господину Зиновию. Пусть Всемилостивый Господь примет вновь Зиновия в Небесном Царстве. Вечная ему память", — написали на странице УКУ.

Как выглядит могила Зиновия Козицкого?

Похоронили 19-летнего парня на Лычаковском кладбище во Львове. Проститься с ним пришли родные, друзья и однокурсники. Спустя год после смерти, на могиле Зиновия нет памятника и неизвестно, будут ли его устанавливать. При этом место захоронения с деревянным крестом выглядит ухоженным и благоустроенным.

Зиновий Козицкий. Фото: соцсети

Как видно на могиле 19-летнего парня стоят с десяток его фотографий в рамках, лампадки, свежие живые цветы. Рядом с могилой установлена лавочка, территория вокруг места захоронения устлана брусчаткой. Выглядит место захоронения Зиновия чисто и уютно.

Могила Зиновия Козицкого на Лычаковском кладбище во Львове. Фото: "Телеграф"

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