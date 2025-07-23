Зеленский сделал обещание о САП и НАБУ: каникулы для нардепов откладываются

Рада может собраться на экстренное заседание на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов внести в Верховную Раду законопроект, который сохранит независимость антикоррупционных органов. Это произошло после того, как он подписал закон, которым САП и НАБУ становятся зависимыми от Офиса генпрокурора.

Об этом он рассказал в видеообращении, от 23 июля. По его словам, он провел встречу с руководителями СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР и ОГП, после чего они согласились разработать общий план действий.

"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни. Что говорят люди в социальных сетях, друг другу на улицах? Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано", — сказал он.

Зеленский отметил, что предложит парламенту законопроект, который исключит российское влияние или вмешательство в работу правоохранительных органов, но также обеспечит их независимость.

Стоит отметить, что Верховная Рада должна находиться на каникулах до 20 августа. Однако нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил, что законодателей собирают на экстренное заседание, которое состоится на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, Рада 22 июля приняла законопроект №12414. У правозащитников возникали опасения о том, что этот документ может ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вечером того же дня документ подписал Зеленский.