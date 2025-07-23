Росія не настільки стабільна, як хоче здатися

Європа здатна в дуже стислий термін завершити існування Росії в поточному її вигляді. Допомогти в цьому їй може Китай.

Таку думку висловив керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній у розмові з "Телеграфом". За його словами, для цього ЄС потрібна лише політична воля.

"Якщо європейці сьогодні ввечері ухвалять нарешті доленосне рішення, що Росія їм у такому вигляді не потрібна, зателефонують до Китаю і поставлять питання рубом "Або ми, або Росія", то запевняю, протягом року Росії вже не буде", — сказав він.

Загородній підкреслив, що якщо Пекіну захочеться ліквідувати Росію, то він має відповідні для цього можливості. За його словами, у такому разі питання, хто і кого стрілятиме, стане актуальним виключно на російській території.

Як повідомлялося раніше, глава Міністерства оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв’ю "Телеграфу" зазначив, що епоха м’якої сили добігає кінця, а у світі буде правим той, хто має "велику палицю". Він наголосив, що зараз у Європи такої сили немає, проте ситуація зміниться протягом кількох наступних років.