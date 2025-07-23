Россия не настолько стабильна, как хочет показаться

Европа способна в очень сжатые сроки завершить существование России в текущем ее виде. Помочь в этом ей может Китай.

Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний в разговоре с "Телеграфом". По его словам, для этого ЕС нужно лишь политическая воля.

"Если европейцы сегодня вечером примут наконец судьбоносное решение, что Россия им в таком виде не нужна, позвонят в Китай и поставят вопрос ребром "Или мы или Россия", то уверяю, в течение года России уже не будет", — сказал он.

Загородний подчеркнул, что если Пекину захочется ликвидировать Россию, то у него есть подходящие для этого возможности. По его словам, в таком случае вопрос, кто и кого будет стрелять, станет актуальным исключительно на российской территории.

Как сообщалось ранее, глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен в интервью "Телеграфу" отметил, что эпоха мягкой силы подходит к концу, а в мире будет правым тот, кто обладает "большой палкой". Он подчеркнул, что сейчас у Европы такой силы нет, однако ситуация изменится в течение нескольких следующих лет.