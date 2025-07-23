Переговори у Стамбулі завершилися: про що домовились

Це вже третій раунд переговорів

У турецькому Стамбулі 23 липня відбулася чергова зустріч представників України та Росії. Розмова відбувалася у закритому режимі і без допуску журналістів.

Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров, а російську — радник Кремля Володимир Мединський. Спочатку лідери делегацій провели зустріч тет-а-тет у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, а згодом зустрілися повними делегаціями. При цьому у західних ЗМІ повідомили, що сторони сідали за стіл із діаметрально протилежними поглядами.

За даними Reuters, сторони змогли домовитися про обмін не лише військовополоненими, а й цивільними особами. Додаткових переговорів щодо обміну не буде.

Щодо четвертого раунду переговорів про мирне врегулювання, то вони відбудуться лише у разі виконання досягнутих під час поточної зустрічі домовленостей.

Умєров після зустрічі зазначив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів двох країн до кінця серпня поточного року, проте поскаржився на неконструктивну позицію росіян

"Ми продовжуємо працювати заради справедливого та сталого миру… Така зустріч (лідерів) здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", — сказав він.

Після цього міністр оборони Денис Шмигаль подякував країнам, які допомагають мирному врегулюванню і додав, що в обмінний список буде включено близько 1200 осіб.

Мединський своєю чергою зазначив, що Росія запропонувала сформувати три робочі групи з політичних, гуманітарних та військових питань. Також там запропонували оголошувати про короткі перемир'я на лінії фронту, щоб зібрати загиблих та поранених.

Що стосується решти моментів у процесі завершення війни, то росіяни кажуть, що позиції країн "досить далекі одна від одної".

Говорячи про зустріч Зеленського та Путіна, Мединський сказав, що вони можуть "поставити крапку". Але до неї треба "опрацювати умови" і зрозуміти, що вони обговорюватимуть.

Як повідомлялося раніше, політолог Володимир Фесенко пояснив, що для Росії поки що немає причин вести серйозні переговори щодо завершення війни проти України. Щоб вони почалися, у Кремлі мають зрозуміти, що не зможуть перемогти