Зараз Росія не має причин вести переговори: Фесенко розповів, коли це зміниться

У Москві ще не зрозуміли головного

Для Росії поки що немає причин вести серйозні переговори щодо завершення війни проти України. Щоб вони розпочалися, у Кремлі мають зрозуміти, що не зможуть перемогти.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю 24 каналу. За його словами, прискорити процес може посилення постачання американського озброєння.

"Але реальних переговорів я очікую тільки після того, як в Кремлі зрозуміють, що вони не зможуть виграти війну проти України. Поки у них є ілюзія, поки вони здійснюють оцей літній наступ, ці шалені повітряні атаки проти України, вони домовлятися не будуть", — сказав він.

Фесенко зазначає, що лише коли росіяни зрозуміють, що результату не буде, тоді в РФ поступово може змінитися опозиція.

Як повідомлялося раніше, Фесенко також говорив, що під час 50-денного терміну, який Кремлю дав президент США, жодного припинення вогню не може бути. Він зазначив, що для Путіна це виглядатиме як поразка та слабкість, а слабкість його оточення зневажає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп 14 липня встановив 50-денний термін для Росії, щоб домовитись про війну в Україні. Таким чином він дав зрозуміти, що готовий до переговорів, але після завершення цього періоду перейде до більш жорстких дій.