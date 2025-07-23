Переговоры в Стамбуле завершились: о чем договорились

Это уже третий раунд переговоров

В турецком Стамбуле 23 июля прошла очередная встреча представителей Украины и России. Разговор проходил в закрытом режиме и без допуска журналистов.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, а российскую — советник Кремля Владимир Мединский. Сначала лидеры делегаций провели встречу тет-а-тет в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, а затем встретились полными делегациями. При этом в западных СМИ сообщили, что стороны садились за стол с диаметрально противоположными взглядами.

Согласно данным Reuters, стороны смогли договориться об обмене не только военнопленными, но и гражданскими лицами. Дополнительных переговоров по обмену не будет.

Что касается четвертого раунда переговоров о мирном урегулировании, то они состоятся лишь в случае выполнения достигнутых в ходе текущей встречи договоренностей.

Умеров после встречи отметил, что Украина предложила провести встречу лидеров двух стран до конца августа текущего года, однако пожаловался на неконструктивную позицию россиян

"Мы продолжаем работать ради справедливого и устойчивого мира… Такая встреча (лидеров) способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность", — сказал он

После этого министр обороны Денис Шмыгаль поблагодарил страны, которые помогают мирному урегулированию и добавил, что в обменный список будут включены около 1200 человек.

Мединский в свою очередь отметил, что Россия предложила сформировать три рабочих группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Также там предложили объявлять о коротких перемириях на линии фронта, чтобы собрать погибших и раненых.

Что касается остальных моментов в процессе завершения войны, то россияне говорят, что позиции стран "достаточно далеки друг от друга".

Как сообщалось ранее, политолог Владимир Фесенко объяснил, что для России пока нет причин вести серьезные переговоры по завершению войны против Украины. Чтобы они начались, в Кремле должны понять, что не смогут победить