Коли пройдуть наступні переговори України та Росії: Зеленський назвав дату

Чекати залишилося недовго

Наступний раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у середу, 23 липня. Як і минулого разу, делегації приїдуть до Стамбула.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, він обговорював цю тему із секретарем РНБО.

"Сьогодні я обговорив з Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще одну зустріч у Туреччині з російською стороною. Умєров повідомив, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей", — сказав він.

Зеленський також додав, що Володимир Путін "здурів" на темі запуску ударних БПЛА, а тому натякнув на те, що росіяни незабаром втратять логістику.

"Нехай російська бравада не вводить в оману — вони дійсно відчувають вплив санкцій. І вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама і почала. Нікому більше, окрім Росії, ця війна не потрібна. Обов’язково буде мир", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, 19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував Москві організувати нову зустріч наступного тижня.

Пізніше у Москві сказали, що це "позитивний сигнал" і погодилися відправити делегацію до Стамбула.