У Криму була вибухова нічка: дрони "полювали" на аеродроми окупантів (відео)

Під ударом були аеродроми "Кача" та "Сакі"

В тимчасово окупованому Криму ввечері 23 та вночі 24 липня прогриміла серія вибухів біля військових об'єктів окупантів. Під удар потрапили аеродроми "Кача" поблизу Севастополя та "Сакі" біля селища Новофедорівка.

Відповідні відео поширив телеграм-канал "Кримський вітер". Росіяни намагалися збити українські дрони за допомогою гелікоптерів та засобів ППО.

Перші вибухи почалися ввечері 23 липня в районі Севастополя. Російський так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про знищення шести безпілотників над регіоном.

Кача на карті

За його словами, три дрони збили над полем біля аеродрому "Кача", ще три — над морем. Місцеві жителі повідомляли про пожежу між селищами Орлівка та Кача після падіння уламків.

Вночі 24 липня вибухи почалися й на території аеродрому "Сакі" біля Новофедорівки. На відеозаписах очевидців чутно звуки, схожі на роботу двигунів дронів та автоматні черги. Окупанти застосували проти безпілотників бойові гелікоптери.

Новофедорівка на карті

Кримські телеграм-канали писали про атаки в районі військових аеродромів на півострові. Очевидці фіксували вибухи та пожежі на обох об'єктах протягом кількох годин. Російська окупаційна влада пояснила інциденти "роботою протиповітряної оборони", проте офіційної інформації про наслідки атак поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія була знову під атакою. Безпілотники атакували Сочі. За попередньою інформацією було вражено нафтобазу міського аеропорту.