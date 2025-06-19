Росія піднімала літаки у Криму, а місцеві чули вибухи: що відбувалось на півострові (карта)

У військових частинах лунали сигнали тривоги

У ніч на четвер в окупованому Росією Криму зафіксовано кілька інцидентів. На півострові було гучно.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Згідно з повідомленнями підписників каналу, о 00:51 у Севастополі було чутно гучні звуки, які порівнювали з вибухами.

Очевидці повідомляють про три окремі вибухи — два потужніші та один дуже гучний за звучанням, що нагадував приліт снаряда. За попередньою інформацією, один з вибухів стався в районі мису Фіолент.

Крім того, надходять повідомлення про сигнал тривоги у військових частинах Севастополя та фіксацію прольоту винищувача над містом.

Також повідомляється про підйом авіації в напрямку моря з аеродрому "Кача". Офіційна інформація про наслідки інцидентів поки що не оприлюднена окупаційною владою.

Нагадаємо, що Крим залишається тимчасово окупованою територією України з 2014 року. Півострів був незаконно анексований з порушенням міжнародного права та резолюцій ООН, які не визнають цю анексію та вимагають відновлення територіальної цілісності України. Росія є країною-агресором, яка веде повномасштабну війну проти України з 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що вибухи в окупованому Криму лунали в ніч на п'ятницю, 13 червня. За попередніми даними, дрони атакували аеродроми "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".